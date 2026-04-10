Kahramanmaraş İyileşiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ili kapsayan yıkımın 2,5 yılda ortadan kaldırıldığını belirterek, "Millet, devlet, hükümet olarak kenetlendik ve başta Kahramanmaraş olmak üzere bütün şehirlerimizi kısa bir sürede ayağa kaldırdık. Bu, dünyada örnek alınan büyük bir başarı." dedi.

Bakan Bolat'ın katılımıyla Kahramanmaraş İl Tanıtım Günleri'nin açılış töreni, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Cuma Köse ve davetliler katıldı.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ile hemşehrilik bağı olduğunu söyledi.

Bu hafta yoğun programları olduğunu anlatan Bolat, "Bugün İstanbul'da güzel bir havada Kahramanmaraş İl Tanıtım Günleri programında hep bir aradayız ve resmi açılışı yapıyoruz. Program dün başladı, dört gün boyunca devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra İstanbul'da halkımızla ve İstanbul'daki hemşehrilerimizle bütünleşme çerçevesinde il dernekleri, federasyonlarıyla yapılan bir geleneğin devamında bir aradayız. Rahmetli Kadir Topbaş başkanımızla bu süreç devam etti. Yenikapı'da uzun yıllar devam ettikten sonra artık İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde inşallah kök salacak." ifadelerini kullandı.

Bolat, Kahramanmaraş'ın milli, manevi değerlerinin çok güçlü olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş'ın tarımsal bereketi, zenginliği var. Kahramanmaraş'ın gastronomisi, tarihi ve turistik yönleri güçlü. Edebiyatta çok güçlü, zengin bir geçmişi ve bugünü var. Şiirin, medeniyetin ve üretimin merkezi. Tarımsal üretimin yanı sıra artık savunma sanayisinde de Kahramanmaraş var." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın 3 yıl önce 11 ili kapsayan Anadolu coğrafyasının yaşadığı en şiddetli ve sarsıcı iki depremle karşılaştığını hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile '8-10 yılda kaldıramayız' dedikleri bu 11 vilayeti kapsayan yıkım, ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2,5 yılda ortadan kaldırıldı. Yepyeni güzel şehirler kuruldu. Millet, devlet, hükümet olarak kenetlendik ve başta Kahramanmaraş olmak üzere bütün şehirlerimizi kısa bir sürede ayağa kaldırdık. Bu, dünyada örnek alınan büyük bir başarı. Yurt dışındaki mevkidaşlarımızla konuştuğumuzda 2,5 yılda 455 bin konut, iş yeri, köy evinin teslim edildiğini söylediğimizde hayretler içerisinde kalıyorlar ve 'sizin müteahhitleriniz bizim ülkemizde de yapsınlar' diyorlar."

"Durmak yok, yola devam"

Ticaret Bakanı Bolat, iki gün önce Portekiz'de olduğunu ve altyapı projeleri için Türk müteahhit firmaları davet ettiklerini belirterek, "123 bin toplu konut yapılacakmış, yaklaşık 5 yıllık bir sürede. Türk müteahhitleri gelsin bizim ülkemizde de bunları yapsın çağrısında bulundular." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın 23 yıllık liderliğinde hükümetlerimiz, Cumhur İttifakımızla birlikte Türkiye'mizi her alanda çağ atlattı." diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli gelirde, kişi başı gelirde, tarımda, sanayide, hizmetlerde, taşımacılıkta, enerjide, çevrede, savunma sanayisinde, ordumuzu güçlendirmede, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, altyapıda yapılacak her şeyi fazlasıyla yaptık. 78 yılda yapılanların neredeyse 4-5 katını 23 yılda gerçekleştirdik. Daha yapacak çok işlerimiz var. Durmak yok, yola devam.

Kahramanmaraş'ımız bu 23 yılda hak ettiği hizmetleri, eserleri aldı. Esnafıyla, çiftçisiyle, KOBİ'siyle, sanayicisiyle, ev kadınıyla, emeklisiyle, sanatkarıyla, öğrencisiyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle sayın Cumhurbaşkanımızın ekibi ve verilen hizmetler Kahramanmaraş'ımıza da nasip oldu. Bundan sonra da artarak devam edecek."

Programda Vahit Kirişci, Bakan Bolat'a hediye takdim etti. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı.

Etkinlik alanını ziyaret eden Bolat, Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen Maraş dondurmasını kesti.

Yöresel lezzetlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu etkinlik, 12 Nisan Pazar günü sona erecek.