Kahramanmaraş'ta Çerezlik ve Yağlık Ayçiçeği Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Çerezlik ve Yağlık Ayçiçeği Hasadı Başladı

Kahramanmaraş'ta modern tarım aletleriyle üretimi yapılan çerezlik ve yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. İl genelinde 30 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor. Tarım alanlarının ıslah edilmesi ve modern sulama sistemleri sayesinde çevreye duyarlı üretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Üreticiler, ayçiçeği, buğday, pamuk ve soya gibi ürünleri Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

29.07.2024 21:49
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Kahramanmaraş'ta çerezlik ve yağlık ayçiçeği hasadı

Stratejik ürün ayçiçeğinin ekim alanı geçen yıllara oranla yaklaşık yüzde 30'luk artış gösterdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta modern tarım aletleriyle üretimi yapılan çerezlik ve yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. İl genelinde 30 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta TİGEM' den kiralanan 20 bin dekarlık arazinin 16 bin dekarı sazlık ve bataklık olduğu için kullanılamıyordu. Modern tarım aletleri ve ekipmanları, aynı zamanda su tasarrufu sağlayan sulama sistemleri sayesinde çevreye duyarlı üretim faaliyetleri gerçekleştirdi. 16 bin dekarlık alan da tarıma elverişli hale getirilerek, toplamda 20 bin dekarlık alanda üretim başladı. Lazer sistemiyle tüm arazinin tesviyesi yapılıp drenajlar açılarak motopomplar kuruldu. Arazi ıslah çalışmalarında, Amerika'dan modern sulama sistemi getirtildi.

2024 yılı sezonunda bölgeye çerezlik ayçiçeği, mısır, buğday, pamuk ve soya ekimi yapıldı. 20 bin dekarlık alanın 4 bin dekarına ayçiçeği ekimi yapılıp hasadına da başlandı. Ayçiçeğinden dekarda 500 kilogram rekolte bekleniyor. İl genelinde 70 bin dekar ekilen alandan 30 bin ton ayçiçeği rekoltesi beklendiği öğrenildi.

Tarım üreticisi Mehmet Özsoy da "Bu alan 20 bin dönümdü önceden 6 bin dönüm kullanılıyordu ve bataklıktı. Burayı ıslah edip 20 bin dönümü tarıma açtık. Modern sulama ile tarlalarımızı suluyoruz. Şuanda burada buğday, Ayçiçek, soya ve mısır üretimi yapıyoruz. Ayçiçeği ilk kez ektik hasadını yapıyoruz 500 kilogram gibi görünüyor. Pamukta beklentimiz 500 civarında. Soya da ikinci ürün 250 kilogram beklentimiz var. Ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Çerezlik ve Yağlık Ayçiçeği Hasadı Başladı - Son Dakika

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