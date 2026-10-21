Kahramanmaraş'ta Maraş tarhanası üretim sezonu 3 bin 650 tonla kapandı

Kahramanmaraş'a özgü tescilli Maraş tarhanasında 145 işletmede gerçekleştirilen üretimde yaklaşık 3 bin 650 tonluk rekolteye ulaşıldı.

Kahramanmaraş mutfağının coğrafi işaretli lezzetlerinden Maraş tarhanasında, yaz aylarında yoğunlaşan üretim mesaisi tamamlandı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhana, üretim sürecinin ardından kurutularak tüketime hazır hale getirildi. Kendine özgü lezzeti ve üretim yöntemiyle öne çıkan Maraş tarhanası, çorba olarak tüketilmesinin yanı sıra çıtır haliyle de sofralarda ve atıştırmalık olarak yer buluyor. Üretim sezonunun tamamlanmasıyla birlikte işletmelerde tarhana mesaisi sona ererken, sezon boyunca hazırlanan ürünler yıl boyunca tüketilmek üzere satışa sunuluyor. Kent genelindeki 145 işletmede gerçekleştirilen üretimde yaklaşık 3 bin 650 tonluk rekolteye ulaşıldı. Kalitesine göre 250 ile 350 liralara satılan tarhanada yıllık rekoltenin 1 milyar lirayı aştığı tahmin ediliyor.

"Önceki yıllara göre daha verimli geçti"

Üretici Ümmet Güngör, tarhana sezonunun kapandığını belirterek, "Allah'ım tekrarını nasip eylesin. Bu yıl önceki yıllara göre daha verimli geçti. Tarhana işinde sabahın erken saatlerinde ayakta olmak lazım. Pişirme, yoğurtlama, dinlendirme, serme ve paketleme gibi çeşitli evrelerden geçiyor. Son günlerdeyiz ve üretim tamamlandı. Hijyenik ve sağlıklı bir üründür tarhana. Kış boyu tüketilebilir. Bayatlama ve benzeri durumlar olmaz. Maraş tarhanası Avrupa ve Türkiye'nin birçok yerlerine sevk edilebiliyor. Tarhana kalitesine göre değişiyor ve 250-350 TL arasında satıldı" dedi.