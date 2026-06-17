Kahramanmaraş\'ta Su Kaybı Önleniyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'a yapılan 4 milyar TL bedelli Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile su kaybını yüzde 40 önleyeceklerini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta 'suda sıfır kayıp' hedefiyle dev yatırım. 4 milyar TL bedelli Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile; açık kanalları kapatıyor, modern kapalı sisteme geçiyoruz. 137 bin 560 dekar araziyi 430 kilometre boru hattıyla buluşturuyoruz. Yüzde 40 su kaybını önlüyoruz. Hayırlı, bereketli olsun" dedi.