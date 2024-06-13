Kahramanmaraş'ta Vatandaşlar Sıcak Havalarda Tarihi Kapalı Çarşıda Alışveriş Yapıyor

Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar sıcak havalarda tarihi kapalı çarşıda serin ortamda alışveriş yapıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşların uğrak mekanları arasında bulunan tarihi kapalı çarşı ve belediye çarşısında hareketlilik arttı. Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar sıcak havalar nedeniyle tercihlerinin tarihi kapalı çarşı olduğunu ifade etti.

Esnaf Yakup Balıkçı, "Tarihi çarşımızda bayram telaşı başladı. Ramazan bayramı yoğunluğumuz yok hala sakiniz ama son 3 gün kala yoğun olabileceğimizi düşünüyorum. Birazda kapalı çarşı serin olduğu için sıcak havalarda vatandaşlar tarafından vatandaşlar tarafından tercih ediliyor" dedi.

Şule Nur Yarım ise "Bayrama sayılı günler kaldı alışverişlerimizi tarihi kapalı çarşımızda yapıyoruz. Çeşit bol ailecek tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ