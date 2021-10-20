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Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi

20.10.2021 14:25

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen 40 kilogramlık lahanalar görenleri şaşkına çevirdi. Mayıs ayında ekilen, ekim ayında satışa sunulan ve hayvan gübreleri kullanılan lahanalara talep bir hayli yüksek.

Göksun ilçesi Hacımirza Mahallesi'nde yetiştirilen ve satışa sunulan 40 kilogramlık lahanalar yoğun ilgi görüyor.

TAMAMEN DOĞAL

Lezzeti ve iriliğiyle ilgi çeken lahananın üreticisi ve Hacımirza Mahallesi Muhtarı Hayati Elbistan, "Lahanaları mayıs ayında ekip ekim ayında satışa sunarız. Herhangi bir ilaç ya da katkı maddesi yoktur. Doğal olarak yetiştiririz. Sadece hayvan gübresi kullanırız. Tüketici bunu bildiği için bizim lahanaları tercih ediyor. Lahanalar yaklaşık 25 kilodan 40 kiloyu buluyor. Bu yüzden lahanalar büyük ilgi görüyor. Kahramanmaraş, Gaziantep illeri başta olmak üzere yakın çevre ilçelerde satışlarını yapmaktayız" dedi.

Söz konusu lahanalardan görüntüler;

Kahramanmaraş'ta dev lahanalar görenleri şaşırtıyor
Kahramanmaraş'ta dev lahanalar görenleri şaşırtıyor
Kahramanmaraş'ta dev lahanalar görenleri şaşırtıyor
Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi

Kahramanmaraş, Elbistan, Mayıs, Ekim, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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