Kahramanmaraşlı Gençten Amerika'ya Tatlı İhracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kahramanmaraşlı Gençten Amerika'ya Tatlı İhracatı

Geniş Video İzle

Yasin Karcı, 40 kişiye istihdam sağlayarak tatlılarını Amerika ve Avrupa'ya ihraç ediyor.

20.04.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraşlı genç girişimciden Amerika'ya tatlı ihracatı

Çırak olarak başladığı işinde 40 kişiye istihdam sağlayan gencin tatlıları ülke sınırlarını aşıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çırak olarak başladığı mesleğinde genç yaşta iş kurup 40 kişiye istihdam sağlayan tatlı ustası birbirinden farklı ürünlerini il ve ülke dışına gönderiyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 27 yaşındaki Yasin Karcı, tatlıcılık mesleğine küçük yaşlarda çırak olarak başladı. Farklı yerlerde çalışıp usta olan genç girişimci kendi işini kurdu. İlk önce küçük bir iş yeri ardından organize sanayi bölgesinde tatlı üretim tesisini kuran genç girişimci 40 kişiye istihdam da sağlıyor.

Yaklaşık 50 çeşit tatlıyı 43 ile yollayan Karcı, ürünlerini Avrupa ve Amerika kıtasına da gönderiyor.

İşini severek yaptığını söyleyen Karcı, "Ben 15 yaşında mesleğe başladım. Üniversitede gastronomi bölümünü bitirdim ve şehrimde çeşitli restoranlarda deneyimim oldu. 5 yıl önce baklava sektörüne girdim. Bir mahallede küçük bir pastanemiz vardı ürünleri ve kendimizi kanıtlamaya çalıştık. Sonrasında bulunduğumuz organize sanayi bölgemizde 3500 metrekare kapalı bir sistem kurduk. Belgelere, hijyene ve kaliteye önem veriyoruz. Böyle bir tesisi kendimize ve memleketimize kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kendisi gibi genç yaşta iş kurma hayali olan gençlere teknolojiden de uzak durması gerektiğini ifade eden genç tatlıcı, "Şuanda kendi şubelerimiz haricinde 43 şehre ürün gönderiyoruz. Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere de ürün gönderiyoruz. Tesis ile beraber 46 şehrimizin plakası ve bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerin çalışmak istedikten sonra her şey yapabilirler. Gençlerin kolay para kazanma konutlarını ve teknolojiden, sosyal medyadan uzak durmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hem alaylı hem de mektepli olmak lazım. Gayret, sabır ve sonucunda ortaya bu şekilde güzel işler çıkabiliyor" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Gastronomi, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraşlı Gençten Amerika'ya Tatlı İhracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadece 1 maç kaldı 16 yıl sonra Süper Lig’e dönüyorlar Sadece 1 maç kaldı! 16 yıl sonra Süper Lig'e dönüyorlar
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyon liralık malından oldu Uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyon liralık malından oldu
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak
Türkiye’de trafikte artık en çok o araçlardan var Türkiye'de trafikte artık en çok o araçlardan var
Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı

21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
14:44 Tapu sahipleri dikkat Hakkınızı kaybedebilirsiniz Tapu sahipleri dikkat! Hakkınızı kaybedebilirsiniz
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:41 Galatasaray’a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak Galatasaray'a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 22:10:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraşlı Gençten Amerika'ya Tatlı İhracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement