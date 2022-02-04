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"Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı" - Barış Yeniçeri - Son Dakika

"Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı" - Barış Yeniçeri

04.02.2022 15:06

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'nin kürsüye çıkması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'nin konuşması - "Ülkemizin kalkınmasına sunacağımız katkı görüşülecek" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'nin kürsüye çıkması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'nin konuşması - "Ülkemizin kalkınmasına sunacağımız katkı görüşülecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de kalkınmanın çok boyutlu ve çok sektörlü bir kavram olduğunu belirterek, her bölgeye ve sektöre özel stratejiler geliştirdiklerini, bu çalışmalarla tüm bölgelerin potansiyelinin hayata geçtiğini anlattı.

Tasarlanan projelerin tüm aşamaları için iş birliği ve iletişimin önemine işaret eden Yeniçeri, 3 gün sürecek toplantılarda, ajansların yeni ekonomi modeli çerçevesinde Türkiye'nin kalkınmasına sunacağı katkıların görüşüleceğini bildirdi.

Yeniçeri, program boyunca ajansların geçmiş dönem uygulamalarını gözden geçireceklerini ve gelecek dönemde ajansların vizyonunun ne olması gerektiğini tartışacaklarını belirtti.

Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı - Barış Yeniçeri
Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı - Barış Yeniçeri
Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı - Barış Yeniçeri

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı' - Barış Yeniçeri - Son Dakika Ekonomi


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