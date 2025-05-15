Kalyon PV'den Yuksek Verimli Güneş Hücresi Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Kalyon PV'den Yuksek Verimli Güneş Hücresi Yatırımı

Kalyon PV\'den Yuksek Verimli Güneş Hücresi Yatırımı

Kalyon PV, Çin dışında dünyada bir ilk olacak TOPCon Plus güneş hücresi üretim tesisi kuracak.

15.05.2025 11:30
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Kalyon PV, Çin dışında dünyada bir ilk olacak TOPCon Plus güneş hücresi üretim tesisi için yatırım kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kalyon PV, temiz enerji teknolojilerinde yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, yeni nesil TOPCon Plus hücresi üretim tesisi kurulması için uluslararası bir ekipman tedarikçisiyle stratejik bir anlaşma imzaladı. Yıllık 1100 megavat üretim kapasitesine sahip olacak güneş hücresi üretim hattının, 2026'nın başında devreye alınması planlanıyor.

Çin dışında dünyada bir ilk olacak bu yatırım, Kalyon PV'nin teknoloji odaklı dönüşüm vizyonunu yansıtarak hem üretim altyapısında önemli bir ilerlemeyi hem de ürün performansında küresel ölçekte rekabetçiliği beraberinde getirecek.

Tam entegre üretim yapısıyla Türkiye'de ingot, wafer, güneş hücresi ve panel üretim süreçlerini AR-GE dahil tek çatı altında gerçekleştiren Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı üretim tesislerinden biri olan Kalyon PV, yeni yatırım kararı ile hem üretim kapasitesini artırmayı hem de süreç verimliliğini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Kalyon PV'nin AR-GE gücü ve mühendislik yetkinliğiyle şekillenen bu adım, aynı zamanda Türkiye'nin enerji bağımsızlığına ve yeşil dönüşüm hedeflerine doğrudan katkı sunacak.

Yeni tesisle birlikte üretilecek TOPCon Plus güneş hücresi teknolojisine sahip panellerle, aynı alandan daha fazla elektrik üretilmesi hedefleniyor. Bu sayede Kalyon PV, sadece yurt içinde değil, küresel pazarlarda da rekabet avantajını artırmayı amaçlıyor. Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte istihdamda da artış öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı, yenilenebilir enerjiye geçiş hızlanırken şirketin kapasite artışı ve ileri teknoloji yatırımlarıyla Türkiye'nin teknoloji tabanlı enerji dönüşümüne ciddi katkı sağladıklarını belirterek, "TOPCon Plus güneş hücresi yatırımımız hem şirketimiz hem de ülkemiz adına önemli bir kilometre taşı. Çin dışında dünyada ilk olacak bu teknolojiye öncülük etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Kuracağımız yeni nesil TOPCon Plus hücre üretim tesisi, yüksek verimlilik ve ileri üretim süreçleriyle ülkemizin güneş enerjisi alanındaki potansiyelini bir kez daha öne çıkaracak. Gerçekleştireceğimiz yatırım, sadece üretim kabiliyetimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin enerji arz güvenliği, istihdam ve yeşil ekonomi hedeflerine de güçlü katkılar sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yatırımın Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da önemli avantajlar getireceğini vurgulayan Kulalı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ileri teknoloji üretim altyapısını güçlendirecek yeni TOPCon Plus yatırımımız, özellikle Amerika gibi yüksek performanslı güneş teknolojilerine yönelen pazarlara stratejik bir çözüm niteliğinde. Özellikle son dönemde ABD'de Çin menşeli güneş paneli ve hücrelerine uygulanan yüksek vergiler, Türkiye menşeli ürünler için önemli bir rekabet avantajı yaratıyor. Bu durum, ülkemizin nitelikli üretim kapasitesi ve Kalyon PV'nin ileri teknoloji yatırımları ile birleştiğinde, Amerika'daki satış potansiyelimizi önemli ölçüde artırıyor. Biz de bu fırsatı değerlendirerek ihracat hacmimizi artırmayı ve Türkiye'nin küresel yenilenebilir enerji tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.'Yenilenebilir enerjide güneş gibi doğan bir Türkiye' vizyonumuz kapsamında hem yurtiçinde hem de yurtdışında yenilenebilir enerji yatırımcılarına yenilikçi ve yüksek verimli ürünler sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kalyon PV'den Yuksek Verimli Güneş Hücresi Yatırımı - Son Dakika

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