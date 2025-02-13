Kalyon PV Halka Arzla Borsa'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kalyon PV Halka Arzla Borsa'da İşlem Görmeye Başladı

Kalyon PV Halka Arzla Borsa\'da İşlem Görmeye Başladı

Kalyon Güneş Teknolojileri, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlarken halka arzda 3,3 milyar lira topladı.

13.02.2025 14:20
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Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ (Kalyon PV) Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle işlem görmeye başladı.

İş Yatırım ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın liderlik ettiği, pay başına 70,30 lira sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3,3 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11,26 oldu.

Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4,48 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 0,88 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,24 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,26 kat talep toplandı.

Halka arzda 290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı.

Kalyon PV için düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kalyon Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Koçar, Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, Kalyon PV Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sümer, İş Yatırım Genel Müdürü Kenan Ayvacı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde büyük başarı göstererek sektörünün önemli bir üreticisi olduğunu belirtti.

Kalyon Güneş Teknolojileri'nin, panel üretimini uçtan uca entegre bir şekilde gerçekleştirerek dünyadaki sayılı tesislerden biri haline geldiğini aktaran Ergun, şöyle konuştu:

"Ürettiği panellerle, bir yandan yurt içinde artan talebi karşılarken diğer yandan yurt dışında birçok güneş enerjisi santrallerine panel tedarik etmektedir. Bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği geliriyle kapasitesini artırmayı ve yeni projelerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Büyümenin ve yatırımlarının finansmanını sermaye piyasalarından sağlamayı tercih ettikleri için bu stratejik karardan dolayı şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

"Sürdürülebilir ve güvenli bir enerji geleceği için çalışmaya devam edeceğiz"

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli de "Enerji sektöründe sürdürülebilirliğe öncülük etmek ve Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktık." dedi.

Kuruldukları günden bu yana güneş teknolojileri alanında ülke ve dünyaya değer katmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Şeherli, "Bugün, bu büyük hedefimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımı hep birlikte atmanın heyecanı içerisindeyiz. Başarıyla taçlandırdığımız halka arz sürecimiz, Kalyon PV'nin büyümesini ve güçlenmesini sağlarken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmak için finansal disiplini, yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi odakta tutmaya devam edeceklerini söyleyen Şeherli, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir ve güvenli bir enerji geleceği için çalışmaya, yatırım yapmaya ve değişime liderlik etmeye devam edeceğiz. Halka arzımızda, Avrupa'nın ilk, Çin'in dışında da dünyanın sayılı dikey entegre güneş teknolojileri fabrikasına sahip Kalyon PV ile güneşin geleceğine ortak olan tüm yatırımcılarımıza şirketimize gösterdikleri teveccüh için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halka arzımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kalyon PV Halka Arzla Borsa'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika

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