Kamboçya ile Türkiye arasında ticaret hattı kuruldu

Türkiye- Kamboçya Ticaret ve İş Formu Konferansı'na katılan Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng ile diplomatları, SANKON Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, durum değerlendirmesi yaptı.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ve Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile yapılan Ticaret ve İş Formu Konferansı, iki ülkenin sektör ve şirket temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye-Kamboçya Ticaret ve İş Formu Konferansının sonuçlarına göre, iki ülke arasında bir çok sektörde işbirliğine varıldı. Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng ve diplomatları ise SANKON Genel Merkezi'ni ziyaret ederek durum değerlendirmesi yaptı. Heng, "SANKON işbirliği ile yaptığımız konferansın başarılı geçmesinden çok mutluyuz. Bu işbirliğimiz güçlenerek devam edecek" dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da, Türkiye-Kamboçya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, iki ülke arasında ticaret yapacak şirketlerin listesini Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ne bildirdi. - İSTANBUL