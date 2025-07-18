Kamu İşçilerinin Ücret Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu İşçilerinin Ücret Görüşmeleri Başladı

Kamu İşçilerinin Ücret Görüşmeleri Başladı
18.07.2025 15:02
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Kamu işçileri için ücret artış görüşmeleri sürerken, TÜHİS'in 3'üncü teklifi yüzde 24 oldu.

KAMUDA yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) 3'üncü teklifi ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci ve sonraki 6 aylar için gerçekleşecek enflasyon oranında oldu.

Karayolları, demir yolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında kamu işverenini temsil eden TÜHİS ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) heyetleri bir araya geldi. Toplantıda, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de yer aldı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında işvereni temsil eden TÜHİS, 3'üncü teklifini yaptı. 3'üncü teklif ilk 6 ay için yüzde 24, 2'nci ve sonraki 6 aylar için gerçekleşecek enflasyon oranında oldu.

'BİR İLERLEME VAR'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Çalışma Bakanlığımız bize daha önceki sunmuş olduğu teklifler sonucunda bugün de 3'üncü teklifini verdiler. Dolayısıyla daha önce biliyorsunuz yüzde 16, yüzde 17 birinci 6 ay itibarıyla teklif verildi. Bugün itibarıyla birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay gerçekleşen enflasyon, üçüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon, dördüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon adı altında verildi. Ancak sadece bu şekliyle bugün bize bu teklif verildi. Ancak esas sosyal haklar, çalışma düzeni, iş yerlerine özgü sorunlar bunların tamamı ücretler kadar daha önemli. Orada da büyük ücretler var. Pazartesi itibarıyla tekrar bir araya gelinerek bu sosyal hakları, iş düzenini, iş yerine özgü sorunları görüşeceğiz, TÜHİS ve Çalışma Bakanlığımızla birlikte. Dolayısıyla bugün itibarıyla aylardan beri görüşmemizin sonucunda bir ilerleme var. Burada bunu söylemek isterim. Biz her zaman 'Masabaşında müzakere yaparak, görüşerek bir sonuca gidelim' diyoruz. Bir yere kadar gelindi" dedi.

'SONUÇ ALMIŞ DEĞİLİZ'

Ağar, gelecek hafta tekrar görüşmelere devam edeceklerini söyleyerek, "Bir sonuç almış değiliz. Biz gerek HAK-İŞ Konfederasyonumuz, gerek biz koordinasyon kurullarımızla bugün tekrar bir araya gelerek bunu yine değerlendireceğiz. Önümüzdeki pazartesi günü tekrar bir araya gelip o görüşmelerimizi de kendi aramızda değerlendireceğiz. Temennimiz iyi niyet kuralları içerisinde işçi arkadaşlarımızın daha dayanacak gücü kalmadığından dolayı ve işçiye yakışacak ücret, işçinin geçinebileceği ücret gerek ailesine mahcup olmayacak şekilde gerek çalışırken daha azimli çalışacak şekilde, işine giderken huzurlu, evine giderken huzurlu gitmesi gerekçesiyle inşallah iyi bir sonuç alırız. Temennimiz o" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, TÜHİS, TÜHİS, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu İşçilerinin Ücret Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

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