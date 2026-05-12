Kamu Mali Yönetim Stratejisi Toplantısı Gerçekleşti

12.05.2026 19:32
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim Strateji Kurulu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye için Kamu Mali Yönetim Stratejisi'nin hazırlanması amacıyla oluşturulan Kamu Mali Yönetim Stratejisi İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun ilk toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu toplantının Kurul Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu başkanlığında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye için bir Kamu Mali Yönetim Stratejisi'nin hazırlanması, Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Politika Belgesi ile ekli eylem planının güncellenmesi ile her iki çalışma öncesinde uluslararası kuruluş temsilcilerince Türkiye'de bir kamu harcamaları ve mali hesap verebilirlik (PEFA) değerlendirmesinin yürütülmesi ile ilgili atılacak adımları belirlemek, izlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla 6 Nisan'da oluşturulan kurulun ilk toplantısının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Toplantının kurul üyelerinin yanı sıra, Dünya Bankası Yönetişim Birimi Yöneticisi Fabian Seiderer ve Kıdemli Kamu Sektörü Uzmanı Mediha Ağar başta olmak üzere Dünya Bankası ekibinin de katılımıyla gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, toplantıda, gelecek dönemde Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası aracılığıyla Türkiye'de yürütülmesi planlanan PEFA değerlendirmesinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, toplantının, Hatipoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladığı ifade edilerek, sonrasında Bakanlık Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Nihal Saltık Turan tarafından "Kamu Mali Yönetim Stratejisi, KİMK Politika Belgesi ve PEFA Değerlendirmesi" başlıklı sunum yapıldığı bildirildi.

Ardından, Seiderer'in, Türkiye'deki kamu mali yönetim reformları ve Dünya Bankasının rolüne ilişkin kısa bir konuşma yaptığına dikkat çekilen açıklamada, sonrasında Ağar'ın "Türkiye'de Kamu Mali Yönetimi Reformu: KMY Sistemlerinin Güçlendirilmesi-PEFA'nın Rolü" başlıklı bir sunum gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, toplantının gündeme ilişkin karar alınmasını müteakip sonlandırıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

