Kamu Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kamu Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısı Açıldı

Kamu kurumları için yapay zeka çözümleri geliştirmek amacıyla yeni çağrı başlatıldı.

02.12.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka alanındaki ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla "Kamu Yapay Zeka Ekosistemi" çağrısı başvuruya açıldı.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi, bilgi birikiminin bu çözümler için kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının müşteri kurum olarak yer aldığı "Kamu Yapay Zeka Ekosistemi - 2024" çağrısına çıkıldı.

Çağrıda 2023'te yayınlanandan farklı olarak, başvurulan projenin çağrı bütçesi 10 milyon liradan 15 milyon liraya çıkartıldı. Ayrıca özel sektör veya kamu AR-GE birimleri, proje yöneticisi kuruluş olmak üzere konsorsiyum içerisinde üniversitelerin proje yürütücüsü kuruluş olarak yer alması gerekecek. Çağrıda finans teknolojilerinden akıllı üretim sistemlerine, akıllı tarım, gıda ve hayvancılıktan iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğe, e-ticaretten akıllı eğitim teknolojilerine kadar çeşitli temalara yer verilecek.

Proje başvurusu yapacak konsorsiyumun TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü ile başvuru öncesi bir işbirliği protokolü imzalaması ve bu işbirliği protokolünün proje önerisi ekinde sunulması gerekecek.

Çağrının ilk aşamasında ihtiyaç sahibi kamu kurumlarından başvurular alınacak. İkinci aşamada ihtiyaçlar komisyon tarafından önceliklendirilerek 10 ihtiyaç başvurusu için teknik isterler dokümanı hazırlanacak. Son aşamada belirlenen teknik isterlere uygun şekilde hazırlanan proje başvuruları kabul edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı kapsamında belirlenen ihtiyaçları ve teknik isterler dokümanı, 18 Ocak'ta "https://tubitak.gov.tr/1007" adresinde 1007 çağrıları bölümünde duyurulacak. İhtiyaçlar ve isterlere ilişkin teknik koordinasyon Yapay Zeka Enstitüsü tarafından sağlanacak.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine "http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr" bağlantısından ulaşılabilecek.

İhtiyaç sahibi kamu kurumlarının, 18 Aralık 2024'e kadar Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor. Hazırlanacak proje önerilerinin de 18 Şubat 2025'e kadar sisteme kaydedilmesi isteniyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Tübitak, Ekonomi, Eğitim, Aralık, Tarım, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 12:21:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kamu Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.