İhlas Vakfı yurtlarına kayıt yaptıracak öğrenciler devlet desteği alacak - Son Dakika
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İhlas Vakfı yurtlarına kayıt yaptıracak öğrenciler devlet desteği alacak

23.08.2022 11:05
İhlas Vakfı yurtlarına kayıt yaptıracak öğrenciler devlet desteği alacak

Kamu yararına çalışan vakıf olma statüsüne sahip İhlas Vakfı'na ait yurtlara kayıt yaptıran öğrenciler devlet desteğinden faydalanacak.

Kamu yararına çalışan vakıf olma statüsüne sahip İhlas Vakfı'na ait yurtlara kayıt yaptıran öğrenciler devlet desteğinden faydalanacak. Bu kapsamda İhlas Vakfı'na ait yurtlara kayıt yaptıran öğrencilerin hesabına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla nakdi destek sağlanacak.

1975 yılında kurulan, yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı 'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' olma statüsü kazanan İhlas Vakfı yurtları, öğrencilere önemli avantajlar sunuyor. Vakıf yurtlarına kayıt yaptıracak öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla nakdi destek sağlanıyor. Yaklaşık olarak yurt ücretinin yarısına denk gelen nakdi destek 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin banka hesaplarına yatırılacak. Bu desteğin katkısı ile öğrenciler uygun ücretlerle barınma ihtiyacını karşılayacak. Aynı zamanda yurt içinde sağlanan eğitim desteği ve beslenme konusunda sunulan seçenekler öğrencilerin rahat bir eğitim dönemi geçirmesine fayda sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı yurtlarının öğrencilere sunduğu avantajları anlattı. Aydın, "Üniversiteler kayıt almaya başladı. Şehir değiştirip üniversite kaydı yapmaya giden öğrencileri barınma telaşı sardı. İhlas Vakfı 'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsüne sahip. Bu nedenle devlet, yurtlarımızda kalan öğrencilere destek veriyor. Vakfımızın yurtlarında kalan öğrencilere devlet tarafından geçen sene bin 50 lira veriliyordu. Bu sene bu rakamın 1500 lira civarında olmasını bekliyoruz. Bu durumda öğrencilerin yurt ücretlerinin yaklaşık yarısını devlet karşılamış olacak. Biz ülke çapında 35 tane yurdumuzla öğrencilerimizi ağırlamak için bekliyoruz. Öğrencileri yurtlarımıza kabul ederken tek kriterimiz öğrencinin gerçekten okumaya niyetli olması. Ülkemize faydalı öğrenciler yetiştirmek istiyoruz" dedi.

İhlas Vakfı yurtlarında sunulan hizmetlerden de bahseden Aydın, "Veliler yurtları seçerken dikkatli olsunlar. Kayıt yapmadan önce yatakhaneleri gezsinler, yemekhaneleri görsünler. Bizim yurtlarımızın yemekhanelerinde kendimizin yemediği yemekleri öğrencilere yediremeyiz. Bu konuya çok dikkat ediyoruz, özel aşçılarla çalışıyoruz. Öğrencilerin sosyal olması için imkanlar sunuyoruz. Eskiden asker arkadaşlığı vardı şimdi de yurt arkadaşlığı olsun istiyoruz. Tatil günlerinde geziler düzenliyoruz. Yurtlarımız büyükşehirlerdeki ev fiyatlarından çok daha uygun maliyetli" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kredi Yurtlar Kurumu, gençlik, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhlas Vakfı yurtlarına kayıt yaptıracak öğrenciler devlet desteği alacak - Son Dakika

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