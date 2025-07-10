KAMUSAM'dan İnsani Yaşam Endeksi Araştırması - Son Dakika
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Ekonomi

KAMUSAM'dan İnsani Yaşam Endeksi Araştırması

KAMUSAM\'dan İnsani Yaşam Endeksi Araştırması
10.07.2025 15:08
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KAMUSAM, kamu çalışanlarının yaşam kalitesini analiz etmek için yeni bir araştırma başlattı.

Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAMUSAM) kamu çalışanları için 'İnsani Yaşam Endeksi' araştırmasını başlattı.

KAMUSAM Başkanı Furkan Ali Çiftçioğlu, kamu kurumlarında görev yapan devlet memurlarının yaşam şartlarını ve sosyal refah düzeylerini kapsamlı biçimde değerlendirmek amacıyla 'Kamu Çalışanları için İnsani Yaşam Endeksi' başlığıyla bir saha çalışması başlatıldığını duyurdu. Bu araştırmanın sadece ekonomik verileri değil; kamu çalışanlarının yaşam kalitesini, refah düzeyini, toplumsal katılımını ve bireysel mutluluğunu çok boyutlu şekilde analiz etmeyi hedeflediğini vurgulayan Çiftçioğlu, "Bugüne dek kamu çalışanlarının yaşam şartları çoğunlukla 'açlık sınırı' ve 'yoksulluk sınırı' gibi dar ve yetersiz göstergelerle tarif edilmeye çalışılmıştır. Ancak bu kavramlar, insan onuruna yakışır bir yaşamı açıklamakta eksik kalmaktadır" dedi.

İnsani Yaşam Endeksi, kamu çalışanlarının gelir düzeyi, barınma imkanları, ulaşım erişimi, zorunlu harcama kalıpları, eğitim giderleri, sosyal ve kültürel yaşama katılım düzeyleri, kişisel gelişim fırsatları ve tasarruf kapasitesi gibi pek çok gösterge üzerinden oluşan bütünsel bir değerlendirmeyi içeriyor. Bu endeks; bireyin yalnızca geçimini sağlayıp sağlayamadığına değil, aynı zamanda kendisini toplumsal hayatın bir parçası olarak hissedip hissetmediğine, hayata dair umut ve beklentilerine, kişisel gelişim imkanlarına, sosyal güvenceye, kültürel yaşama erişimine ve bireysel mutluluğuna odaklanıyor.

Araştırma aynı zamanda, devlet memurlarının hizmet sundukları kamu sistemi içinde kendi yaşamlarının ne denli sürdürülebilir, güvenli ve onurlu olduğuna dair bilimsel veriler üretmeyi amaçlıyor.

Araştırma kapsamında yapılan anket, kamu çalışanlarının demografik yapısından başlayarak; gelir düzeyi, kira ve aidat giderleri, ulaşım harcamaları, gıda ve sağlık giderleri, çocukların eğitim masrafları, kültürel ve sosyal etkinliklere katılım durumu, tatil imkanları, tasarruf kapasitesi ve acil durumlara hazırlık gibi birçok başlıkta veri topluyor ve bu sayede, kamu çalışanlarının yalnızca 'geçinip geçinemediği' değil, aynı zamanda 'insanca yaşayıp yaşayamadığı' ortaya konuluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Refah, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KAMUSAM'dan İnsani Yaşam Endeksi Araştırması - Son Dakika

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