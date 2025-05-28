KamuTOS ile 3 Milyar Lira Tasarruf - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KamuTOS ile 3 Milyar Lira Tasarruf

28.05.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DMO, KamuTOS ile 1,1 milyar litrelik akaryakıt işlemi gerçekleştirerek 3 milyar lira tasarruf sağladı.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Şinasi Candan, uçtan uca tüm süreçleri elektronik olarak yürütülmekte olan Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi (KamuTOS) ile bugüne kadar yaklaşık 1,1 milyar litrelik işlem hacmine ulaşıldığını belirterek, bugünkü fiyatlar üzerinden toplamda 3 milyar lira üzerinde tasarruf sağlandığını söyledi.

DMO'nun 2021 ve 2022 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Candan, burada yaptığı konuşmada, DMO'nun yerli üretimi destekleyen ve ekonomiye uzun vadeli katkılar sağlayan stratejik kurum haline dönüştüğünü ifade etti.

Geçen yıl 10 bini aşkın kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyaç duyduğu 36 binden fazla ürünü yaklaşık 1600 tedarikçiden üç farklı tedarik yöntemiyle karşıladıklarını bildiren Candan, satın alma yöntemlerinden e-ihale ve ihalelerin toplam alımlarına oranının son 2 yılda yaklaşık yüzde 72 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Candan, denetim yılları içindeki satış tutarlarına değinerek, şöyle devam etti:

"Denetim yılları olan 2021'de DMO'nun satış tutarı 35 milyar 994 milyon 613 bin 326 lira iken 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 35,9 artışla 48 milyar 915 milyon 106 bin 95 liraya yükseldi. 2023'te de bir önceki yıla göre yüzde 49 artarak 72 milyar 858 milyon 893 bin 832 TL'ye çıktı. DMO'nun satış tutarı 2024'te de önceki yıla göre yüzde 49 artış göstererek 108 milyar 397 milyon 8 bin 585 liraya ulaştı. DMO aracılığıyla yapılan alımların toplam kamu alımları içindeki payı 2024'te yüzde 30 düzeyinde gerçekleşmiştir."

"KamuTOS ile 3 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandı"

Candan, 2018 yılında hayata geçirilen mevcut anlaşması aktif 14 bini aşkın tıbbi malzeme ve 3 bini aşan ilaç çeşidine ulaşmış Sağlık Market uygulamasıyla 81 ilde yer alan Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin ihtiyaç duyduğu ilaçlar ve tıbbi malzemelerin uygun fiyat, kaliteli ürün ve hızlı tedarik anlayışıyla karşılandığını anlattı.

DMO Genel Müdürü Candan, şöyle konuştu:

"Tüm bilişim altyapısı DMO'nun tecrübesi ve imkanları kullanılarak geliştirilmiş bu uygulamada iki gün gibi kısa süre zarfında yüz binlerce bölgesel ve il bazlı ihale aynı anda ve elektronik olarak yapılabilmektedir. Bu ihalelerde özellikle yerli firmalara avantajlar sunularak kamu alımlarında yerli üretimin payı artırılmakta ve KOBİ düzeyindeki tedarikçilerimizin gelişmesine katkı sağlanmaktadır."

Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sisteminin (KamuTOS) kamu kurumlarının akaryakıt ihtiyacının tedarik edilmesi için yine DMO tarafından geliştirildiğini anımsatan Candan, KamuTOS'a kayıtlı yaklaşık 160 bin kamu kurumu aracının aktif olarak akaryakıt aldığını söyledi.

Candan, "Uçtan uca tüm süreçleri elektronik olarak yürütülmekte olan KamuTOS ile bugüne kadar yaklaşık 1,1 milyar litrelik işlem hacmine ulaşılmış ve bugünkü fiyatlar üzerinden toplamda 3 milyar lira üzerinde tasarruf sağlanmıştır." dedi.

"3 yılda toplamında 4 bine yakın araç teslimatı gerçekleştirilmiş olacaktır"

Candan, DMO ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ (TOGG) arasında 17 Mart 2020'de protokol imzalandığını, 2035'e kadar 30 bin elektrikli otomobil alınması öngörüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"2023 yılı içerisinde alınması planlanan 500 aracın tedarik ve teslimat süreçleri tamamlandı. 2024'te ise 750 SUV elektrikli araç alım taahhüdü bulunmaktayken, 1091 aracın teslimatı tamamlandı. 2025 yılında 2 bin 250 aracın teslimatı tamamlanacaktır. 3 yılda toplamında 4 bine yakın araç teslimatı gerçekleştirilmiş olacaktır."

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra DMO'nun 2021 ve 2022 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KamuTOS ile 3 Milyar Lira Tasarruf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:22:02. #7.13#
SON DAKİKA: KamuTOS ile 3 Milyar Lira Tasarruf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.