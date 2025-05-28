KamuTOS ile 3 Milyar Lira Tasarruf

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Şinasi Candan, uçtan uca tüm süreçleri elektronik olarak yürütülmekte olan Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi (KamuTOS) ile bugüne kadar yaklaşık 1,1 milyar litrelik işlem hacmine ulaşıldığını belirterek, bugünkü fiyatlar üzerinden toplamda 3 milyar lira üzerinde tasarruf sağlandığını söyledi.

DMO'nun 2021 ve 2022 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Candan, burada yaptığı konuşmada, DMO'nun yerli üretimi destekleyen ve ekonomiye uzun vadeli katkılar sağlayan stratejik kurum haline dönüştüğünü ifade etti.

Geçen yıl 10 bini aşkın kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyaç duyduğu 36 binden fazla ürünü yaklaşık 1600 tedarikçiden üç farklı tedarik yöntemiyle karşıladıklarını bildiren Candan, satın alma yöntemlerinden e-ihale ve ihalelerin toplam alımlarına oranının son 2 yılda yaklaşık yüzde 72 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Candan, denetim yılları içindeki satış tutarlarına değinerek, şöyle devam etti:

"Denetim yılları olan 2021'de DMO'nun satış tutarı 35 milyar 994 milyon 613 bin 326 lira iken 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 35,9 artışla 48 milyar 915 milyon 106 bin 95 liraya yükseldi. 2023'te de bir önceki yıla göre yüzde 49 artarak 72 milyar 858 milyon 893 bin 832 TL'ye çıktı. DMO'nun satış tutarı 2024'te de önceki yıla göre yüzde 49 artış göstererek 108 milyar 397 milyon 8 bin 585 liraya ulaştı. DMO aracılığıyla yapılan alımların toplam kamu alımları içindeki payı 2024'te yüzde 30 düzeyinde gerçekleşmiştir."

"KamuTOS ile 3 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandı"

Candan, 2018 yılında hayata geçirilen mevcut anlaşması aktif 14 bini aşkın tıbbi malzeme ve 3 bini aşan ilaç çeşidine ulaşmış Sağlık Market uygulamasıyla 81 ilde yer alan Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin ihtiyaç duyduğu ilaçlar ve tıbbi malzemelerin uygun fiyat, kaliteli ürün ve hızlı tedarik anlayışıyla karşılandığını anlattı.

DMO Genel Müdürü Candan, şöyle konuştu:

"Tüm bilişim altyapısı DMO'nun tecrübesi ve imkanları kullanılarak geliştirilmiş bu uygulamada iki gün gibi kısa süre zarfında yüz binlerce bölgesel ve il bazlı ihale aynı anda ve elektronik olarak yapılabilmektedir. Bu ihalelerde özellikle yerli firmalara avantajlar sunularak kamu alımlarında yerli üretimin payı artırılmakta ve KOBİ düzeyindeki tedarikçilerimizin gelişmesine katkı sağlanmaktadır."

Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sisteminin (KamuTOS) kamu kurumlarının akaryakıt ihtiyacının tedarik edilmesi için yine DMO tarafından geliştirildiğini anımsatan Candan, KamuTOS'a kayıtlı yaklaşık 160 bin kamu kurumu aracının aktif olarak akaryakıt aldığını söyledi.

Candan, "Uçtan uca tüm süreçleri elektronik olarak yürütülmekte olan KamuTOS ile bugüne kadar yaklaşık 1,1 milyar litrelik işlem hacmine ulaşılmış ve bugünkü fiyatlar üzerinden toplamda 3 milyar lira üzerinde tasarruf sağlanmıştır." dedi.

"3 yılda toplamında 4 bine yakın araç teslimatı gerçekleştirilmiş olacaktır"

Candan, DMO ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ (TOGG) arasında 17 Mart 2020'de protokol imzalandığını, 2035'e kadar 30 bin elektrikli otomobil alınması öngörüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"2023 yılı içerisinde alınması planlanan 500 aracın tedarik ve teslimat süreçleri tamamlandı. 2024'te ise 750 SUV elektrikli araç alım taahhüdü bulunmaktayken, 1091 aracın teslimatı tamamlandı. 2025 yılında 2 bin 250 aracın teslimatı tamamlanacaktır. 3 yılda toplamında 4 bine yakın araç teslimatı gerçekleştirilmiş olacaktır."

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra DMO'nun 2021 ve 2022 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.