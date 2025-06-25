Kapalı Devre Sulama Sistemi Toplantısı

Adana Ticaret Borsası (ATB) tarafından "Kapalı Devre Sulama Sistemi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, toplantının açılışında, damla sulamanın yerinde bir yöntem olduğunu, yağmurlama sistemiyle de toprağın korunabildiğini ifade etti.

ATB Başkanı Şahin Bilgiç de toplantıda alınacak kararların bölge tarımının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Su kaynaklarının sadece doğal değil, aynı zamanda stratejik bir gelecek garantisi olduğunu anlatan Bilgiç, "Barajlarımızın doluluk oranı özellikle son yıllarda kritik seviyelere düşmüş, açık kanaletlerle vahşi sulama maalesef hala devam etmekte. Ne yazık ki bu tabloyu tersine çevirecek büyük ölçekli yatırımlar henüz somutlaşamamıştır. Bu nedenle bizler bu konuyu sadece teknik bir mesele değil, bölgesel tarımın, gıdanın ve refahın sürdürülebilirliği olarak ele alıyoruz. Bu toplantının çıktılarının raporlaştırılarak karar verici mercilere sunulması, bu sürecin en önemli kazanımı olacaktır." diye konuştu.

DSİ 6. Bölge Müdürü Celal Tokalak'ın da bölgenin toprak ve su kaynakları, tamamlanan ve devam eden projeler ile su tasarruf oranlarına ilişkin sunum yaptığı toplantıya, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit, ziraat odaları, sulama birlikleri başkanları, çiftçiler ve üretici temsilcileri katıldı.