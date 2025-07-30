Kapalıçarşı 2025'te 5 Milyon Turist Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kapalıçarşı 2025'te 5 Milyon Turist Ağırladı

Kapalıçarşı 2025\'te 5 Milyon Turist Ağırladı
30.07.2025 10:41
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Kapalıçarşı, 2025'in ilk 6 ayında 5 milyon turisti ağırlayarak tarihi cazibesini koruyor.

Kapalıçarşı tarihi dokusuyla ve geniş ürün yelpazesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı, 2025 yılının ilk 6 ayında 5 milyon turisti ağırladı.

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı, 2025'in ilk 6 ayında 5 milyonu aşkın turisti ağırladı. Tarihi atmosferi, el işi ürünleri ve zengin ürün yelpazesiyle dikkat çeken çarşı, İstanbul'a gelen yabancı turistlerin ilk uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Hediyelik eşyadan giyime, altından baharata, halıdan gıdaya kadar birçok ürünün satışa sunulduğu Kapalıçarşı, sadece alışveriş değil aynı zamanda bir kültür deneyimi sunuyor. Yerli ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği çarşıda, özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Asya'dan gelen turistlerin sayısında ciddi artış yaşandı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş turistlerin ilgisi ile yaptığı açıklamada yılın ilk 6 ayında 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını söyledi.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın tarihi özellikleriyle İstanbul'un en dikkat çekici yerlerinden biri olduğunu belirtti. Çarşının özellikleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Kapalıçarşı dünyanın ilk alışveriş yapılan çarşısıdır. Tarihi bir yerdir, ekonomik ve sosyal yaşam merkezidir. Türkiye'nin önemli tarihi yapıtlarındandır" ifadelerini kullandı.

"Sadece alışveriş için değil tarihi yaşamak için de Kapalıçarşı ziyaret ediliyor"

Çarşı'nın yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çektiği belirten Kurtulmuş, "Çarşıda 3 bin 500 dükkan bulunuyor, 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Ziyaretçiler çarşıda başta altın, mücevher, deri, hediyelik eşya olmak üzere her ihtiyaca yönelik ürün bulabilir. Kapalıçarşı turistlerin ilk önce ziyaret ettiği İstanbul'daki 4-5 noktadan biridir. Tarihi görmek isteyen Kapalıçarşı'ya gelir. Sadece alışveriş için değil, tarihi yaşamak ve fotoğraf çektirmek için de Kapalıçarşı ziyaret ediliyor. Kapalıçarşı yılda 40 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Yıllık olarak bakıldığında ziyaretçi sayısının dörtte biri turistler oluyor. Turist sayısı olarak bakıldığında da bu yılın ilk 6 ayında 5 milyon turist ağırladık. Başta Balkanlar, Kafkaslar komşu ülkeler olmak üzere Arap Yarım Adası'ndan ve dünyanın her noktasından turistler ziyaret ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı 2025'te 5 Milyon Turist Ağırladı - Son Dakika

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