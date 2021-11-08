Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,43 artışla 569,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 921,00 lira, Cumhuriyet altını 3.771,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,43 yükselişle 569,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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