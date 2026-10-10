Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 0,48 arttı, Avro yüzde 0,39 geriledi

Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 0,48 arttı, Avro yüzde 0,39 gerilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapalıçarşı'da altın ve döviz fiyatlarının haftalık değişimi ile 2025 sonuna göre değişim oranları açıklandı. Haftalık bazda külçe altın yüzde 0,48, ABD Doları yüzde 0,63, İngiliz Sterlini yüzde 0,45 ve İsviçre Frangı yüzde 0,82 artarken Avro yüzde 0,39 geriledi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.613
|6.645
|0,48
|10,71
|Cumhuriyet
|40.464,00
|43.250
|43.310
|0,14
|7,03
|ABD Doları
|42,8090
|49,0350
|49,3430
|0,63
|15,26
|Avro
|50,2320
|55,4680
|55,2490
|-0,39
|9,99
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|64,9970
|65,2900
|0,45
|12,79
|İsviçre Frangı
|54,2890
|58,8870
|59,3720
|0,82
|9,36
Kaynak: AA
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