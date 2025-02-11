Kapalıçarşı'da Sevgililer Günü Alışverişi - Son Dakika
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Ekonomi

Kapalıçarşı'da Sevgililer Günü Alışverişi

Sevgililer Günü öncesi Kapalıçarşı'da takı alışverişi arttı, altın fiyatları yükseldi.

11.02.2025 17:30
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Sevgililer Günü öncesi Kapalıçarşı'da alışveriş hareketliliği başladı

Altın fiyatlarındaki artış takı fiyatlarına da yansıdı

İSTANBUL - Sevgililer Günü öncesi Kapalıçarşı'da alışveriş hareketliliği başladı. Artan altın fiyatları nedeniyle bileklik, kolye, yüzük gibi takılarda fiyatların yükseldiği görüldü.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala Kapalıçarşı'da alışveriş hareketliliği başladı. Özellikle altın ve pırlanta takılara yoğun ilgi gösterilirken, yükselen fiyatlar nedeniyle bazı müşterilerin daha küçük gramajlı veya farklı hediyelere yöneldiği gözlendi. Gramajı ve işlemesine göre değişen takı fiyatları ortalama 10 bin liradan başlıyor. Kuyumcular, Sevgililer Günü öncesinde özellikle tektaş yüzük, kolye ve bileklik gibi ürünlere talebin arttığını belirtiyor.

Sevgililer Günü öncesi hediye takı alışverişinin arttığını söyleyen Kapalıçarşı esnafı Kenan Mızrak, "Suyolu bileklikler şu anda moda, gerdanlıklara da ilgi var. Altın fiyatlardaki artışın işlere yansıması oluyor. Altın takılar her zaman değerini koruyor. İhtiyaç halinde satıldığında yine kazancınız oluyor. En uygun hediyelik takıların başında ilk olarak yüzükler geliyor ardından bileklik ve kolyeler geliyor. Sevgililer Günü için en uygun takı 10 bin liradan başlıyor" diye konuştu.

Yüzüklere daha fazla talep olduğunu söyleyen Kapalıçarşı esnafı Erkan Kasapoğlu ise "Sevgililer günü öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Yüzüklere bu dönemde daha fazla talep oluyor. Daha sonra küpe ve bileklikler de tercih ediliyor. Gramaj olarak daha küçük ürünler de tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da Sevgililer Günü Alışverişi - Son Dakika

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