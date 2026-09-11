Kapıkule-Kapitan Andreevo hattında yeni gümrük kapısı için saha incelemesi yapıldı - Son Dakika
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Kapıkule-Kapitan Andreevo hattında yeni gümrük kapısı için saha incelemesi yapıldı

Kapıkule-Kapitan Andreevo hattında yeni gümrük kapısı için saha incelemesi yapıldı
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Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır hattında trafik yükünü azaltması hedeflenen yeni gümrük kapısı için heyet toplantı düzenleyip proje alanını inceledi. Bulgaristan tarafında da Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nın kapasitesinin yaklaşık yüzde 25 artırılmasını öngören modernizasyon çalışmaları sürüyor.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki en yoğun geçiş noktalarından Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır hattında trafik yükünü azaltması hedeflenen yeni gümrük kapısı için önemli bir adım atıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı İvan Demerdzhıev, Haskovo Valisi Todor İvanov, Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi M. Ahmet Yörük ve Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav ile beraberindeki heyetlerin katılımıyla, sınır hattında yapılması planlanan "Kapıkule/Kapitan Andreevo-Kuzey" Gümrük Kapısı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Yeni kapının kurulacağı alan incelendi

Toplantının ardından heyet, yeni gümrük kapısının kurulmasının planlandığı bölgeyi yerinde inceledi. Yetkililerden yapılacak çalışmalar ve projenin detayları hakkında bilgi alındı.

Yeni gümrük kapısının hayata geçirilmesiyle birlikte, özellikle Kapıkule-Kapitan Andreevo hattında yaşanan yoğunluğun azaltılması ve sınır geçişlerinin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Kapitan Andreevo'da kapasite yüzde 25 artırılacak

Öte yandan Bulgaristan tarafında Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nın yeniden inşası ve modernizasyon çalışmaları da başladı.

Kapitan Andreevo Gümrük Noktası Başkanı Georgi Gospodinov, çalışmaların amacının artan araç trafiğine cevap vermek, geçiş ve çalışma şartlarını iyileştirmek, sınır kontrollerinin organizasyonunu ve koordinasyonunu güçlendirmek olduğunu açıkladı.

Modernizasyon projesiyle sınır kapısının kapasitesinin yaklaşık yüzde 25 artırılması planlanıyor.

Tır ve otomobil güzergahları artırılıyor

Proje kapsamında yük ve yolcu araçları için kullanılan güzergahların sayısı artırılacak. Kamyonlar için girişte Sınır Polisi'ne ait güzergah sayısı 3'ten 7'ye, çıkışta ise 2'den 3'e yükseltilecek. Çıkışta ağır taşıtlar için Gümrük İdaresi'ne ait güzergah sayısı da 6'dan 8'e çıkarılacak.

Gelen yolcu trafiğinde ise güzergah sayısının 10'dan 15'e yükseltilmesi planlanıyor.

Yeni röntgen sistemi de kurulacak

Yenileme kapsamında yeni hangarlar ve kontrol kabinleri, modern otobüs terminalleri, otomatik yolcu kayıt şeritleri, otomatik dezenfeksiyon tesisleri ve mobil X-ray sistemleri için platformlar oluşturulacak. Ayrıca canlı hayvan taşımacılığı için özel alan yapılacak, kargo güzergahlarının asfaltı yenilenecek. Sınır kapısının enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılaması hedeflenen fotovoltaik sistem de kurulacak.Çıkış bölümüne yeni bir xray cihazının kurulmasının da planlandığı, cihazın temin edildiği ve inşaat çalışmalarının ardından hizmete alınacağı bildirildi.

Milyonlarca araç geçiyor

Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda artan trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Bu yılın başından bu yana yaklaşık 590 bin kamyonun işlemlerinin gerçekleştirildiği, yıllık kamyon sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.

Son 5 yılda kamyon trafiğinin yaklaşık iki kat arttığı, yaz döneminde ise günlük araç geçişlerinin 10 binin üzerine çıktığı ifade edildi.

Çalışmaların gelecek yaz sonunda tamamlanması bekleniyor. Kapitan Andreevo'daki yeniden yapılanma çalışmalarının, geçiş trafiğini mümkün olduğunca aksatmadan etaplar halinde yürütülmesi planlanıyor. Mevcut kapasitenin korunması amacıyla geçici çalışma noktaları da oluşturuldu.

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı'nın projeyi onaylaması ve temmuz ayında yapı ruhsatının verilmesinin ardından başlayan çalışmaların gelecek yaz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Türkiye, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapıkule-Kapitan Andreevo hattında yeni gümrük kapısı için saha incelemesi yapıldı - Son Dakika

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