Kar yağışı İstanbullunun mutfağını vurdu! Rekor artış salatalıkta

Türkiye genelinde bir haftadır devam eden kar yağışı İstanbul hallerinde sebze fiyatlarında yüzde 20 ila 50 arasında artışa sebep oldu. Yolların kapalı olması sebebiyle kırılan tedarik zinciri, İstanbul hallerinde ürün arzını yüzde 40 düşürdü.

"VERİMDE YÜZDE 50 ORANINDA AZALMA VAR"

İstanbul'da bulunan Bayrampaşa ve Ataşehir'deki iki toptancı halinde ürün arzının yüzde 40 düştüğünü dile getiren Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İstanbul HALDER Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk, "Şu anda Antalya bölgesinde son birkaç gündür hava şartlarından dolayı sera üretimi oldukça düştü. Kış ayı olması, seraların yeterince ısıtılmaması ve güneş ışığının olmamasından dolayı üretim arzında ciddi bir düşüş var. Tahminime göre verimde yüzde 50 oranında bir azalma var. Mevsimsel olarak da sera dışında sebze üretimi yapılmıyor" dedi. Seralarda verim düşüşünün genellikle bu aylarda yaşandığını belirten Toktürk, nakliye ve lojistik anlamda da geçici bir sıkıntı yaşandığını da sözlerine ekledi.

Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, söz konusu durumun fiyatları belki kısa vadede etkileyebileceğini ama genel anlamda çok fazla değiştirmeyeceğine vurgu yapan Toktürk, "Domates, patlıcan, kabak, biber, dolma biber gibi ürünlerde fiyatlar önümüzdeki günlerde çok etkilenmeyecek. Bunun dışında toprak ürünleri olan ıspanak, karnabahar, pırasa, semiz oto, kereviz ve havuç fiyatlarında da ciddi bir değişiklik beklenmiyor" diye konuştu.

"ÜRÜN FİYATLARINDA YÜZDE 20 İLE 50 ARASINDA ARTIŞ VAR"

Bazı sebze ürünlerinin fiyatlarında yüzde 20 ile 50 arasında artış olduğunu ifade eden Toktürk, elma, armut, ayva gibi soğuk depolarda olan ürünlerde ise fiyat artışının olmadığını iletti.

Sezonluk denilen örtü altı ürünlerde artış yaşandığını açıklayan Toktürk, "Ayrıca pazarlar hava şartlarından dolayı tam randımanlı kurulmuyor. İnsanlar soğuk havadan dolayı alışverişten kaçınıyor ve pazarlarda alışverişi düşürüyor. Halk daha çok mahallede bulunan market ve manavlardan alışveriş yapıyor" şeklinde konuştu. Toktürk, şöyle devam etti, "Bazı ürünler şu ana kadar fiyatta istikrarı korudu ama fasulye gibi bazı ürünlerde fiyat artışı yaşanıyor. Şubat ayından Mart'ın 20'sine kadar sera ürünleri üretiminde çok büyük bir rahatlama olmayacak" dedi.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI SALATAKTA OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından her gün açıklanan meyve ve sebze ürünlerin fiyatı 25 ve 26 Ocak tarihlerinde açıklanmadı. Söz konusu tarihlerde kar yağışının etkili olması ve hallere gelmesi gereken birçok aracın yollarda kalmasından dolayı yeterince ürünlerin olmamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Dün açıkladığı fiyatlara göre en yüksek fiyat artışı yüzde 66.6 artış ile salatalıkta (Çengelköy) meydana geldi. Patlıcan, fasulye ve kabakta yüzde 50 varan fiyat artışı yaşandığı görülüyor.