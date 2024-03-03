Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun, Lapseki-Çanakkale kavşakları 1-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometreleri, köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Didim ayrımı-Milas yolunun 7-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisindeki tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri- Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım, Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti aralıklarla trafiğe kapatılıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve düzenleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
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Aydın ve çevresinde hizmet veren A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Demirbilek, çalışanlara ait özel bilgi ve belgelerin gayri yasal olarak paylaşılmasının hem çalışan hem de iş yeri sahipleri için ciddi sıkıntı olduğunu belirtti. Dolandırıcılık olaylarının artmasıyla birlikte işyerlerinde paylaşılan evrakların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi sonucu dolandırıcılık olaylarının yaşandığını vurgulayan Demirbilek, çalışanların bilgilerinin korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Çalışanların özel bilgilerini yasa dışı şekilde paylaşan iş yeri yetkililerinin Türk Ceza Kanunu'na göre hapis cezasıyla yargılandığını da belirtti.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında esnafı ziyaret ederek, pazarcı esnafının sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ifade etti.
Evrensel Posta Birliği (UPU) tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mektup Yazma Yarışması için adaylar 19 Nisan'a kadar başvurabilecek, yarışma sonuçları ekim ayında duyurulacak.
Son yıllarda şehirlerde yaşamayı tercih eden yeni nesil dededen babadan kalan tarla işleri ile ilgilenmezken, tarlalarda çalışanların büyük çoğunluğunu 40 yaş üstündeki kadınlar oluşturuyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havaların sıcak gitmesi ile birlikte tarlalarda mesai bu yıl erken başladı. Yöre halkı güzel havayı da fırsat bilerek köyüne bahçesine giderken, tarla ve bahçelerde ise çalışanların büyük çoğunluğunu 40 yaşın üstündeki kadınlar oluşturuyor.
Gümüşhane'nin Kürtün İlçesi Özkürtün Beldesi'nde hayata geçirilen projelerle bölgeye ait yöresel ürünler dünyaya tanıtılıyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Bartınlılar Derneği toplantısında yaptığı konuşmada, darbeci anlayışın milletin desteğiyle tarihe gömüldüğünü belirtti. Tunç, reformları hayata geçirerek darbecilerin ve vesayetçilerin bu karanlık gecelere bir daha tevessül edememeleri için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, projelerin hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceklerini ve insanı güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında DEİK işbirliğiyle düzenlenen panelde Asya ülkeleri ve kuruluşlarının işbirliği potansiyeli ele alındı. Tacikistan Dışişleri Bakanı, CICA Genel Sekreteri, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Görevler Temsilcisi konuşmacı olarak yer aldı. Panelde Avrasya'da büyük ölçekli projeler, altyapı ve ulaşımın önemi, hidroelektrik santralleri ve güvenlik konuları ele alındı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle kurulan damızlık tesisinde üretilen koçlar, Sındırgı Belediyesi Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen dağıtım töreninde 50 üreticiye dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir kuzusunu daha kaliteli hale getirmek amacıyla kurduğu damızlık üretim merkezleri aracılığıyla üreticilerle buluşuyor. Törende ayrıca kadınlara arıcılık kurslarına katılanlara arı kovanı dağıtıldı.
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