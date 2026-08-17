Karaağaç Acı Biberi Kurutma Mesaisi Başladı - Son Dakika
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Karaağaç Acı Biberi Kurutma Mesaisi Başladı

Karaağaç Acı Biberi Kurutma Mesaisi Başladı
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Edirne'de tava ciğerin vazgeçilmez garnitürü Karaağaç acı biberleri kurutulmaya başlandı.

Edirne'nin dünyaca ünlü tava ciğerinin vazgeçilmez garnitürü olan Karaağaç acı biberinde kurutma mesaisi başladı.

Edirne'nin Karaağaç semtinde toplanan acı biberler, tava ciğer sofralarındaki yerini almak için geleneksel yöntemlerle kurutuluyor. Ev hanımları tarafından tek tek saplarından ipe dizilen biberler, görüntüsüyle de renkli manzaralar oluşturuyor. "Boncuk dizer gibi" büyük bir özenle ipe geçirilen biberler, yaklaşık bir ay boyunca gölgede doğal şekilde kurutuluyor. Kuruma sürecini tamamlayan biberler, daha sonra kızgın yağda kızartılarak Edirne tava ciğerinin yanında misafirlere ikram ediliyor.

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkan Vekili Recep Dural, Karaağaç acı biberinin hazırlanış sürecine ilişkin, "Karaağaç semtimizde toplanan acı biberlerimiz çuvallanarak evlere geliyor. Ev hanımlarımız tonlarca toplanan biberleri boncuk dizer gibi tek tek saplarından ipe diziyor. Sonrasında gölgeliklerde kurumaya bırakıyoruz. Bir ay boyunca kuruyan biberlerimiz tava ciğer işletmelerinde gelen misafirlere ciğerle birlikte ikram ediliyor" dedi.

Karaağaç acı biberinin Edirne tava ciğer kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirten Dural, "Büyük üstat yazar şair Beyazıt Sansı hocamızın da dediği gibi tavası var, ciğeri var, yanında da biberi var. A be güzel Edirne'm sende daha neleri var" ifadelerini kullandı.

Edirne'de geleneksel yöntemlerle hazırlanan Karaağaç acı biberinin hasadının bu yıl da bereketli geçmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Edirne, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karaağaç Acı Biberi Kurutma Mesaisi Başladı - Son Dakika

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