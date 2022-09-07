En düşük maaş 8 bin liraya çıkarılınca Karabük Belediyesi çalışanları göbek atarak kutlama yaptı - Son Dakika
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En düşük maaş 8 bin liraya çıkarılınca Karabük Belediyesi çalışanları göbek atarak kutlama yaptı

07.09.2022 20:33

Karabük Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 8 bin liraya yükseltildi. İşçiler zam kutlamasını göbek atarak yaptı.

Karabük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı. Sözleşme görüşmeleri sürerken işçiler belediye dışarısında kendilerine verilecek güzel haberi bekledi. TİS'in imzalanmasının ardından işçilerin yanına giden Belediye Başkanı Rafet Vergili tezahüratla karşılandı. Burada konuşma yapan Başkan Vergili, bu zamana kadar işçilerin rahat geçinmeleri için hesap yaptıklarını ifade ederek, maaşlarını bir gün dahi geciktirmediklerini hatırlattı. Vergili, belediyede yevmiyeler hariç bir işçinin en az alacağı ücretin 8 bin TL olacağını aktararak her 6 Mayıs'ta ek olarak 250 TL verileceğini söyledi.

İŞÇİLER DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE GÖBEK ATTI

Konuşmaların ardından büyük sevinç yaşayan işçiler davul ve zurna eşliğinde göbek atarak imzalanan Toplu İş Sözleşmesini kutladılar.

Karabük Belediyesi'nde en düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı

SENDİKADAN BAŞKAN VERGİLİ'YE TEŞEKKÜR

Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Tarık Düzyer, Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin elinden geleni yaptığını ve belediye bütçesini aşarak emekçinin hakkını verdiğini kaydederek teşekkür etti.

YORUMLAR
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Karabük'te maaşlarına zam alan işçiler davul zurna eşliğinde eğlendi Karabük'te maaşlarına zam alan işçiler davul zurna eşliğinde eğlendi
Kaynak: İHA

Belediye İş Sendikası, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük maaş 8 bin liraya çıkarılınca Karabük Belediyesi çalışanları göbek atarak kutlama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: En düşük maaş 8 bin liraya çıkarılınca Karabük Belediyesi çalışanları göbek atarak kutlama yaptı - Son Dakika
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