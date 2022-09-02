Bakan Varank'ın onayladığı projeyle istihdama katkı verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank'ın onayladığı projeyle istihdama katkı verilecek

02.09.2022 17:02
Bakan Varank'ın onayladığı projeyle istihdama katkı verilecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), "Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Projesi" ile 648 kursiyerin istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), "Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Projesi" ile 648 kursiyerin istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Türk sanayisinin ilk ve öncü kuruluşu KARDEMİ'in, 85 yıldır sürdürdüğü çelik üretim serüvenine, gün geçtikçe yeni mihenk taşları eklemeye devam ettiği belirtildi. Şirketin ve KARDEMİR Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü ve projelendirdiği, "Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Projesi"nin Bartın'da düzenlenen temsili sözleşme imza töreni ile birlikte onaylandığı aktarılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da yer aldığı törende, Genel Müdürümüz Necdet Utkanlar da şirketimizi temsilen imza törenine katıldı. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nda (SOGEP) yer alan projemiz, 648 kursiyerin mesleki yeterlilik alanında gelişim sağlaması ve istihdama kazandırılmasını hedeflemektedir. 15 ile 34 yaş arası çalışmayan istihdama hazır nüfusu kapsayan 'Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Proje'mizde kursiyerler, fabrika sahamızda yer alan Eğitim ve Kültür Merkezi'mizde hazırlanan dijital yatırımı tamamlanmış dersliklerde eğitim alacaklardır. Proje dahilinde, 144 saat kaynakçılık, 136 saat haddecilik, 160 saat vinç operatörlüğü, 24 saat iş sağlığı ve güvenliği ve 40 saat robotik kodlama eğitimi verilmesi planlanmıştır" denildi.

KARDEMİR Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı ile Karabük Üniversitesi tarafından ortak yürütülecek projenin beraberinde birçok sivil toplum kuruluşu ile de iş birliğini kapsadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projemizin hazırlanmasında emeği olan tüm çalışanlarımıza ve proje paydaşlarımıza, projemizi onaylayarak desteklerini gösteren Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanı Mustafa Varank'a ve BAKKA yetkililerine teşekkürlerimizi sunarız. Şirketimiz KARDEMİR A.Ş üretim alanında göstermiş olduğu yeniliklere ve başarılara bu tür projeleri de ekleyerek, Türk sanayisinin lokomotif şirketi olmaya devam edecektir." - KARABÜK

YORUMLAR
500
Karabük'te 4 köyde imar planı yapılacak Karabük'te 4 köyde imar planı yapılacak İSTANBUL-BAKAN VARANK: GÜÇLÜ ÜST YAPILARIN İNŞASI ANCAK GÜÇLÜ ALTYAPILARIN İNŞASIYLA MÜMKÜN İSTANBUL-BAKAN VARANK: GÜÇLÜ ÜST YAPILARIN İNŞASI ANCAK GÜÇLÜ ALTYAPILARIN İNŞASIYLA MÜMKÜN
Kaynak: İHA

Mustafa Varank, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'ın onayladığı projeyle istihdama katkı verilecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:32:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Varank'ın onayladığı projeyle istihdama katkı verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement