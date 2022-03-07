Karabük'e 2021 yılında 208 milyon 937 bin 426 TL harcandı - Son Dakika
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Karabük'e 2021 yılında 208 milyon 937 bin 426 TL harcandı

07.03.2022 17:29
Karabük'e 2021 yılında 208 milyon 937 bin 426 TL harcandı

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında devam eden mart ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen beşinci birleşimle sona erdi.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında devam eden mart ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen beşinci birleşimle sona erdi.

İl Genel Meclis toplantısında konuşan Başkan Sözen, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporda 2021 yılında 208 milyon 937 bin 426 TL'nin Karabük'e harcandığını bildirdi. Başkan Sözen, mart ayı toplantılarının son birleşiminde yerinde ve adaletli bir şekilde yapılan çalışmalarla, köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artmaya devam ettiğini belirterek, "5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 39. Maddesi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. Maddesinin dördüncü fırkasında belirtilen biçimde stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan ve harcama birimlerince hazırlanan 2021 Mali Yılı İl Özel İdaresi Faaliyet Raporuna göre ilimiz genelinde toplamda 208 milyon 937 bin 426 TL harcama yapılmıştır. Bu güçlü ödenekler ile kamu alanında çok büyük yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarımız artarak devam edecektir" dedi. - KARABÜK

Karabük'e 2021 yılında 208 milyon 937 bin 426 TL harcandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük'e 2021 yılında 208 milyon 937 bin 426 TL harcandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'e 2021 yılında 208 milyon 937 bin 426 TL harcandı - Son Dakika
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