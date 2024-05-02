Karabük'e KÖYDES Projesi Kapsamında 335 Milyon Lira Ödenek Tahsis Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karabük'e KÖYDES Projesi Kapsamında 335 Milyon Lira Ödenek Tahsis Edildi

Karabük\'e KÖYDES Projesi Kapsamında 335 Milyon Lira Ödenek Tahsis Edildi

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kent için KÖYDES projesi çerçevesinde bugüne kadar 335 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirtti. Sözen, bu ödeneklerle 800 adet yol, 767 adet içme suyu, 37 adet kanalizasyon ve 19 adet sulama suyu projesi olmak üzere toplamda 1623 adet proje hayata geçirildiğini söyledi. KÖYDES sayesinde köylerin alt yapı problemlerinin çoğunun çözüme ulaştırıldığını ifade eden Sözen, önümüzdeki ay başından itibaren KÖYDES projelerinin tüm ilçelerde uygulanmaya başlanacağını belirtti.

02.05.2024 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kent için KÖYDES projesi çerçevesinde bugüne kadar 335 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

Karabük İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Sözen, "Cumhuriyet tarihimizin en geniş, köylerimizin alt yapısını geliştirme ve güçlendirme projesi olan köyde kurulduğu günden bugüne kadar ilimize 335 milyon gibi devasa bir ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneklerle 800 adet yol 767 adet içme suyu 37 adet kanalizasyon 19 adet de sulama suyu projesi olmak üzere toplamda 1623 adet proje hayata geçirilmiş ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur" dedi.

KÖYDES sayesinde köylerin alt yapı problemlerinin çoğunun çözüme ulaştırıldığını ifade eden Sözen, "Bu ay içerisinde de Mayıs ayı olması hasebiyle KÖYDES ödeneklerini artık bekliyoruz. İnşallah bu ay içerisinde de ödeneklerimiz tahsis edilmiş olacak. Önümüzdeki ay başından itibaren inşallah KÖYDES projelerimizi tüm ilçelerimizde uygulamaya başlamış olacağız. Yapmış olduğumuz bu hizmetlerle değerli arkadaşlar gerçekten köylerimiz artık şehir konforunda. Köylerimizin ihtiyaçları ve köyde yaşayan vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürmeleri adına meclisimizin ve meclis üyelerimizin ayrı ayrı yapmış olduğu çalışmalar neticesinde hizmetlerimizi bu sene fazlasıyla sağlamış olacağız. Yine İl Özel İdaremizin 2023 yılında yapmış olduğu çalışmalar 2024 yılında da artarak devam edecek" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Ahmet Sözen, Karabük, Köydes, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karabük'e KÖYDES Projesi Kapsamında 335 Milyon Lira Ödenek Tahsis Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 18:40:49. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'e KÖYDES Projesi Kapsamında 335 Milyon Lira Ödenek Tahsis Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement