Karabük İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısında KÖYDES Projesi Gündemde - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısında KÖYDES Projesi Gündemde

Karabük İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısında KÖYDES Projesi Gündemde

Karabük İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı'nda, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapılan açılış konuşmasında, Hamas lideri İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet dileyen Sözen, KÖYDES projesiyle ilgili bilgiler verdi. Karabük'e 2024 yılı için 77 milyon 241 bin TL ödenek geldiğini belirten Sözen, bu ödenekle 26 adet projenin hayata geçirileceğini söyledi. KÖYDES projesiyle bugüne kadar Karabük'e 412 milyon 609 bin 425 TL tahsis edildiğini ifade eden Sözen, köylerin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

02.08.2024 12:30
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Karabük İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı 1. oturumu, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Açılış konuşmasında Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet dileyen Sözen, "Filistin halkına ve İslam alemine başsağlığı dilerim" dedi.

Sözen, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan ve kırsal altyapının desteklenmesi adına hayata geçirilen KÖYDES projesiyle, Karabük'e 2024 yılı için 77 milyon 241 bin TL ödenek geldiğini belirtti.

2024 yılında KÖYDES projesi kapsamında Karabük İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında yapılacak olan çalışmalara değinen Başkan Sözen, "Merkez ilçemize 13 milyon 917 bin TL, Eflani ilçemize 14 milyon 463 bin TL, Eskipazar ilçemize 11 milyon 104 bin TL, Ovacık ilçemize 9 milyon 556 bin TL, Safranbolu ilçemize 17 milyon 777 bin TL, Yenice ilçemize 10 milyon 421 bin TL olmak üzere toplamda 77 milyon 241 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödenekle 10 adet yol, 14 adet içme suyu ve 2 adet atık su olmak üzere toplamda 26 adet projeyi daha ilimize kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Sözen, KÖYDES projesiyle bugüne kadar Karabük'e 412 milyon 609 bin 425 TL tahsis edildiğini söyledi.

KÖYDES ödenekleriyle köylerin altyapısını, içme sularını ve yollarını güçlendirdiklerini, yenilediklerini ve asfaltlarını tamamladıklarını ifade eden Sözen, "Burada hedefimiz, köylerimizin çehresini değiştirmek ve vatandaşlarımızın daha da konforlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Sonuç olarak KÖYDES projesi ile şehirlerimizde ne varsa köylerimizde de o olacak ve adım adım bu amacımıza ulaşmaktayız" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karabük İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısında KÖYDES Projesi Gündemde - Son Dakika

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