Karabük iş dünyası seçimini yaptı

Karabük Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneğinin 6. Olağan Genel Kurulunda Gökhan Sabır başkan seçilirken, divan başkanlığı tartışmasında genel merkez yöneticileri salonu terk etti.

Karabük Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurulu Çevrik köprü mevkiinde gerçekleştirildi. Kongre öncesi genel merkez yöneticileri mevcut yönetim ile divan başkanlığı için gerginliği yaşadı. Tek liste ile seçime gidilmesi ve divanın genel merkez yöneticileri tarafından yapılmasının talep edilmesi üzerine mevcut başkan Cengiz Ünal, Karabük iş dünyasının şeffaf bir şekilde seçim yaptığını söyleyerek, "Karabük'ü temsil eden 45 kişiden oluşan iş dünyası ve iş insanlarının seçim yapmasının önünü açıyoruz. Asla kimseye aday ol veya olma demiyoruz" dedi.

Mevcut Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın köklü bir kuruluş ve aidiyet duygusu olan bir cemiyet olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda aslında esas görevi iş dünyasından olan ticaret yapan evinin, işinin, çalışanlarının nafakasını temin eden iş insanlarının, iş kadınlarının, iş adamlarının bölgelerindeki sorunları, ihtiyaç duyduğu meselelerin kamu kurumlarına ve hatta iletilebilecek üst kurumlara ileten aracı bir cemiyettir. Yani esas görevinin üyelerinin taleplerini ve çözümlerini oluşturmak üzere devlet kategorisiyle ve kurumlarla irtibat kuran bir cemiyettir. Dünyanın her tarafında üyelerimiz, şubelerimiz ve cemiyetlerimiz var. 2013 yılında rahmetli Ahmet Nur ağabeyimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talepleriyle MÜSİAD başkanı oldu. O dönemde de FETÖ krizleri var. Bu krizlerde, bu hainlerin yapmış olduğu kötülüklerle ve darbelerden dolayı Cumhurbaşkanımız, Ahmet ağabeye 'Burada MÜSİAD'ı kurun ve buralardaki vatansever, vatanını seven, ülkesini seven ve doğru sermayeyle hareket eden iş insanlarını buraya alın ve burada vatana, millete, ekonomiye katma değer sağlayarak hizmet edebilelim. Nur içinde yatsın. Ahmet abinin abimizle beraber şimdi aramızda olmayan istifa ve ihraç edilmiş üç kişi hariç geri kalan 7 kurucu üyeyle beraber bugünlere geldik. Zaman zaman üyelerimiz 80, zaman zaman 65, zaman zaman 55'i buluyor. Son gelen noktada 45 üyemizle bugünlere geldik. Bugünlere gelirken de tabii çok zorluklar yaşadık. Tabii MÜSİAD'lı olmak o dönemlerde çok zor ateşten gömlek giymekti. Bunun yanında bir sürü müstakil sanayici iş adamlarımıza benzeyen, kamu yararına çalışan dernekler vardı ama FETÖ'nün karşısında, devletin yanında duran MÜSİAD'ımızın yanında olmuş 50'lilerce, 60'larca iş insanı geldi, Karabük'te üye oldu ve bugünlere geldik" dedi.

"Ben cemiyet adamıyım. Asla koltuk adamı değilim"

"O günlerden beri yaşadığımız birçok inişli çıkışlı hadiseler var" diyerek konuşmasını sürdüren Ünal, "Çok şeyler yaşadık. Basın yazdı, yazmadı, hedef gösterdi. Kimi zaman beni hedef gösterdi. Kimi zaman üyelerimizi yöneticilerimizi hedef gösterdi. Nasip oldu bugünlere geldik. 2013'ten beri birçok faaliyetlerde bulunduk. Rahmetli Ahmet abiyle beraber genel merkezimizle entegre olmuş şekilde, genel merkezimizin bizlere göndermiş olduğu örnek, iletim ve yürütüm hadiseleriyle birlikte biz burada MÜSİAD'ımızı daha ileri seviyelere getirmek için gayret gösterdik. Karabük'ten çıkmış iş kadını olmuş dediğim hasetleri yapmış ve MÜSİAD'da görev yapmış bu hanımefendilere Karabük MÜSİAD ve iş dünyası sahip çıkmayıp da kime sahip çıkacaktık? Bizim en büyük görevimiz üyelerimize sahip çıkmaktır. Şahsi asla hiçbir şekilde kendimle ilgili hardal tanesi kadar başkan olduğum ve 2013'ten beri üye olduğum sürece zerre kadar bir şey istediysem kalbimden geçirdiysem ya Rabb'im beni buradan buraya ve kapının önüne çıkartmasın. MÜSİAD büyük bir kurum. Herkes bu kurumda görev yapabilir. Bu kurumun gelenekleri var, örfleri var, aletleri var. Ben hiçbir zaman gelenek, örf ve adetlerine, geçmişine saygısızlık yapmış bir iş adamı değilim. Şahsımla ilgili yapılmış olan bütün dezenformasyonlara karşı asla bir kere dahi hardal tanesi kadar dahi ne mahkemeye gittim? Nede haberlerin kaldırılmasını talep ettim. Neden? Ben kendimi biliyorum arkadaşlar. Benim adım Cengiz Ünal. Ben cemiyet adamıyım. Asla koltuk adamı değilim. Gelinen neticede dört yıl MÜSİAD'da MÜSİAD'ımızda o can yoldaşımızla görevimi yaptım" diye konuşarak yeni seçilecek yönetime başarılar diledi.

Ardından kürsiye çıkan Genel Merkez Yurtiçi Teşkilatlandırma Başkanı Mustafa Aktaş, genel merkezin tavsiyesi ve oluru dışında bir durumun kabul edilemeyeceğini dile getirmesinin ardından iki liste olması durumunda çatlağın daha fazla büyüyeceğini ifade ederek tek liste çağrısı yaptı.

Divan Başkanlığı için genel merkez yöneticilerinin liste vermesinin ardından kongreye katılan diğer üyelerinde liste sunması üzerine genel merkez yöneticileri ile birlikte kongrede aday olması beklenen iş insanı Yusuf Duyku salonu terk etti.

Kongre divan teşekkülünün oluşturulması ardından seçimlere giderek tek liste ile yapılan seçimlerde Gökhan Sabır iş dünyasının yeni başkanı olarak seçildi.

Sabır'ın yönetiminde ise Suat Aksu, Şenol Kuru, Mustafa Doğan, Şeref Can Kara, Murat Özodabaş, İsmet Alıcı, İsa Akgün, Hayati Demir, Mustafa Köşger, Cemalettin Karagöz ve Aydın Saray yer aldı.

Kongre sonrası teşekkür konuşması yapan MÜSİAD Başkanı Gökhan Sabır, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.