Karabük Lojistik Merkezi için hazırlık toplantısı yapıldı

Ekonomi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında, Filyos Liman Projesi ile bağlantılı olarak, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi alanına yakın bir alanda kurulması planlanan Karabük Lojistik Merkezi için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, bölgedeki ihracat ve ithalat kapasitesini artırmak için lojistik sektörünün önemi vurgulandı. Filyos Liman Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve yükün dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin, birçok farklı işletmeci tarafından Karabük'te gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Lojistik Merkezi'nin kurulması ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların ve atılacak adımların ele alındığı toplantıda; dünyada ve Türkiye'de lojistik sektörünün yıldan yıla öneminin arttığı, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nin konumunun Lojistik Merkezi kurulması adına oldukça elverişli olduğu konularının altı çizildi.

Toplantıya; Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Kartal, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Ragıp Karaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İsrafil Yıldız, Karabük Gar Müdürü Aydın Çeştepe, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Tolga Saka, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Emin Demir, KBÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Çağrı Sel, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren ve ilgili birim temsilcileri katıldı. - KARABÜK