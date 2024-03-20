Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında, Filyos Liman Projesi ile bağlantılı olarak, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi alanına yakın bir alanda kurulması planlanan Karabük Lojistik Merkezi için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, bölgedeki ihracat ve ithalat kapasitesini artırmak için lojistik sektörünün önemi vurgulandı. Filyos Liman Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve yükün dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin, birçok farklı işletmeci tarafından Karabük'te gerçekleştirilebileceği belirtildi.
Lojistik Merkezi'nin kurulması ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların ve atılacak adımların ele alındığı toplantıda; dünyada ve Türkiye'de lojistik sektörünün yıldan yıla öneminin arttığı, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nin konumunun Lojistik Merkezi kurulması adına oldukça elverişli olduğu konularının altı çizildi.
Toplantıya; Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Kartal, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Ragıp Karaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İsrafil Yıldız, Karabük Gar Müdürü Aydın Çeştepe, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Tolga Saka, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Emin Demir, KBÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Çağrı Sel, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren ve ilgili birim temsilcileri katıldı. - KARABÜK
Son Dakika › Ekonomi › Karabük Lojistik Merkezi için hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaptığı konuşmada, çalışanları, memurları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkelerine bağlı olduklarını belirtti. Ayrıca, deprem çalışmaları için 1 trilyon lira kaynak tahsis ettiklerini ve vatandaşları konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve dayanışma beklediğini de vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili ifadeler kullandığını belirterek, korkunun ecele faydası olmadığını söyledi. Dağ, İzmir'deki ekonomik kalkınma stratejilerini anlattığı toplantıda, trafik sorununu çözmeyi ve yeni çevre yolunu İzmir'e kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, bilişim, yenilenebilir enerji ve turizmi kentin ekonomik kalkınmasında stratejik alanlar olarak belirlediklerini ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik üretiminde yerli kömürün payının çevreyle uyumlu şekilde artırılacağını belirterek, 'İnşallah en kısa zamanda yıllık 6 milyon tona çıkacağız.' dedi. Bayraktar, yerli kömürün üretimini çevreyle uyumlu şekilde artırmayı hedeflediklerini söyledi ve çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırmayı vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığını açıkladı. Kendisinin ve ailesinin sahip olduğu evler, arabası, nakit para ve altın miktarları belirtildi. Eşi Şengül Kurum'un ise Kağıthane'deki konuta ait 14 milyon lira borcu olduğu ifade edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da gerçekleştirilen Çalı-Kayapa-Hasanağa yolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'nın ulaşım problemlerinin çözüldüğünü ve bu yeni yolun Bursa'ya güzel hizmetler sunacağını belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca, Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla Bursa'nın daha yaşanabilir ve gelişmiş bir şehir haline geleceğini ifade etti.
Türkiye, yıllık ortalama 2-2,5 milyar dolarlık paslanmaz çelik ithal ediyor. Yerlilik oranını arttırmak amacıyla yapılan yatırımlarla ithalatın önüne geçilmeye çalışılacak. Paslanmaz Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, Türkiye'nin paslanmaz çelik üretimi olmadığını ancak bu alanda yatırım yapabileceğini belirtti. Yatırım maliyetinin 7-8 milyar dolar olduğunu ifade eden Küçükemre, bu yatırımın gerçekleşmesi durumunda Türk sanayisinin birçok sektöründe yerlilik oranının artabileceğini söyledi. Türkiye'nin paslanmaz çelik ihtiyacının tamamını ithalatla karşıladığına dikkat çeken Küçükemre, yıllık ortalama 2-2,5 milyar dolarlık ithalat yapıldığını ve bu durumun önüne geçmek için yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Yapılacak yatırımın Türkiye'nin ithalat kalemlerinden birini azaltabileceğini belirten Küçükemre, savunma sanayinden otomotive kadar birçok sektörde yerli ve milli üretimi artırmanın mümkün olduğunu ifade etti.
BDAC (Beijing-Daxing Havalimanı Kenti) Çin-Türkiye Uluslararası İnovasyon Merkezi, Beijing'de açıldı. Merkez, ticaret, lojistik, havayolu turizmi ve dijital ekonomi gibi alanlarda iş toplulukları arasında ticari etkileşimlerin yanı sıra kaynakların entegrasyonunu teşvik edecek. Ayrıca, merkez yabancı işletmelere Çin'e girişte yardımcı olacak çözümler sunacak ve uluslararası inovasyon platformlarını bir araya getirecek.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi kapsamında işbirliği yaptıklarını belirtti. Proje sayesinde bölgedeki hayvancılık popülasyonu arttı ve 300 işletme kazandırıldı.
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