Karabük Lojistik Merkezi Projesi Destekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük Lojistik Merkezi Projesi Destekleniyor

Karabük Lojistik Merkezi Projesi Destekleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karabük'ü Batı Karadeniz'in lojistik üssü yapacak "Karabük Lojistik Merkezi Projesi"nin, Nisan ayında düzenlenecek Lojistik Koordinasyon Kurulu'nun gündemine alınacağını belirtti.

07.03.2025 11:05  Güncelleme: 11:08
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KarabükBatı Karadeniz'in lojistik üssü yapacak "Karabük Lojistik Merkezi Projesi"nin, Nisan ayında düzenlenecek Lojistik Koordinasyon Kurulu'nun gündemine alınacağını belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek kentin kalkınması, ulaşım altyapısı ve geleceğe yönelik önemli projeleri görüştü. Karabük heyeti ile Bakan Uraloğlu, toplantıda "Karabük Lojistik Merkezi Projesi"ni detaylı bir şekilde ele aldı.

Bakan Uraloğlu, Karabük için büyük önem taşıyan bu projenin Nisan ayında düzenlenecek Lojistik Koordinasyon Kurulu'nun gündemine alınacağını aktardı.

"Karabük'ü bölgesel ticaretin kalbi yapacak"

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'ün sanayi ve ticaret açısından bölgesel bir güç haline gelmesi için önemli adımlar atıldığını belirterek, "Karabük Lojistik Merkezi, şehrimizin ekonomik dinamizmini artıracak stratejik bir yatırımdır. Bu büyük proje, Karabük'ü bölgesel ticaretin kalbi yapacak, sanayicilerimizi güçlendirecek ve bölgeyi uluslararası ticaretin önemli bir kavşağına dönüştürecektir. Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesi için bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karabük'ü sanayinin, ticaretin ve lojistiğin merkezi yapmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"İhracat kapasitemiz önemli ölçüde artacaktır."

Milletvekili Ali Keskinkılıç ise projenin Karabük'ün istihdamına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Karabük, sanayisiyle, üretim gücüyle ve stratejik konumuyla Batı Karadeniz'in yükselen yıldızıdır. Sanayi üretimimizin daha hızlı ve verimli bir şekilde pazarlara ulaşmasını sağlayacak bu merkez, aynı zamanda şehrimize önemli bir istihdam alanı da oluşturacaktır. Özellikle lojistik sektörünün gelişmesiyle birlikte, nakliye ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren işletmelerimiz güçlenecek, ihracat kapasitemiz önemli ölçüde artacaktır. Karabük'ün lojistik kabiliyetlerini üst seviyeye çıkaracak bu proje için Cumhurbaşkanımız'a, Bakanımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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