Karabük\'te Kasımda 326 Konut Satıldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Kasım ayında 326 konut satıldı.

Türkiye genelinde 2024 yılı Kasım ayında 153 bin 14 konut satıldığının belirtildiği TÜİK'in verilerine göre, Karabük'te 244'ü ikinci el satış olmak üzere 326 konut satıldı.

38 konutun ipotekli satışı yapıldığı bildirildiği açıklamada, geçen yılın aynı ayında satılan konut sayısının 203 olduğu ifade edildi.

TÜİK'e göre Zonguldak'ta 472'si ikinci el 777, Bartın da ise 159'u ikinci el 265 konutun satıldığı bilgisi aktarıldı. - KARABÜK