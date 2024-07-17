Karabük'te Özel Endüstri Bölgesi İlan Edildi

Ekonomi

Karabük'ün merkez ilçesinde sınırları belirlenen bir alan "özel endüstri bölgesi" ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereğince, Karabük'ün merkez ilçesinde yaklaşık 300,5 hektarlık alanın "Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Karabük Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.