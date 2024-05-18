Karabük ve Kütahya Tasarım Teknokentleri İş Birliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük ve Kütahya Tasarım Teknokentleri İş Birliğini Güçlendiriyor

Karabük ve Kütahya Tasarım Teknokentleri İş Birliğini Güçlendiriyor

Karabük Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Samet Nohutçu, Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ile bir araya gelerek, iş birliğini güçlendirmek, bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla görüştü. Görüşmede, teknokentler arasındaki iş birliği ve yeni bina çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Karabük Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Samet Nohutçu, Kütahya Tasarım Teknokent'in sunduğu imkanlardan ve yürütülen projelerden etkilendiklerini belirterek, gelecekte daha sık bir araya gelip ortak çalışmalara imza atma konusunda mutabık kalındığını ifade etti. Ziyaret, teknokentler arası etkileşimi artırmak ve Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

18.05.2024 00:09
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Karabük Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Samet Nohutçu, iki teknokent arasındaki iş birliğini güçlendirmek, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ile bir araya geldi.

Görüşmede, teknokentler arasındaki iş birliği ve yeni bina çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Dr. Nohutçu, Tasarım Teknokent'in ek yeni binası için hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kütahya Tasarım Teknokent yetkilileri, misafirlerine merkezde yürütülen projeler, inovasyon süreçleri ve sağlanan destekler hakkında kapsamlı bilgiler verdi. İki teknokent arasındaki potansiyel iş birliği imkanları ve ortak projeler üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.

Karabük Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Samet Nohutçu, Kütahya Tasarım Teknokent'in sunduğu imkanlardan ve yürütülen projelerden oldukça etkilendiklerini belirterek, bu ziyaretin her iki taraf için de verimli geçtiğini ifade etti. Aynı zamanda, gelecekte daha sık bir araya gelip ortak çalışmalara imza atma konusunda mutabık kalındı.

Ziyaret, teknokentler arası etkileşimi artırmak ve Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karabük ve Kütahya Tasarım Teknokentleri İş Birliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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