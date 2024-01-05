 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karacabey Belediyesi, Tarım Parkı projesinin ikinci etabını hayata geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Karacabey Belediyesi, Tarım Parkı projesinin ikinci etabını hayata geçirdi

Karacabey Belediyesi, tarım ve hayvancılık şehri Karacabey'de otopark sorununu çözmek için Tarım Parkı projesinin ikinci etabını hayata geçirdi. Proje, çiftçilerin tarım aletlerini güvenli bir şekilde park edebilecekleri bir alana sahip olmasını sağlıyor.

Karacabey Belediyesi, Tarım Parkı projesinin ikinci etabını hayata geçirdi
05.01.2024 - 16:40,
Abone Ol

Karacabey Belediyesi, 'tarım ve hayvancılık şehri' Karacabey'de otopark sorununu ve kent içi trafik yoğunluğunu çözmek için çözümler üretmeye devam ederken, çiftçiler için de önemli adımlar atıyor.

Karacabey Belediyesi, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna sebep olan tarım aletlerinin bu yoğunluğunu ortadan kaldırmak için hayata geçirdiği Tarım Parkı projesinin ikinci etabını, 50 bin metrekarelik alanda hayata geçirdi. Özellikle soğan halinin arka kısmında yer alacak Tarım Parkı, aynı zamanda belediye tarafından yapılan rampa ile üreticilerin ürünlerini kamyon ve tırlara aktarmasına da yardımcı olacak.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün gerçekleştirdiği denetimde, 2. Tarım Parkında incelemelerde bulundu. Türkiye için orijinal bir proje vurgusu yapan Ali Özkan, bu projenin özellikle çiftçiliğin yoğun yapıldığı şehirlere de model olduğunun altını çizdi. Özkan, "Göreve geldiğimizde 3T vizyonuyla yola çıkmıştık. Büyük ve güçlü Karacabey'i kurmak için tarımsal, turizm ve teknolojik yatırımlar olmazsa olmazımız dedik. Bu çerçevede başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la birlikte Karacabey Belediyesi olarak, Karacabey'e a'dan z'ye yatırım imkanı sunmaya çalıştık. Bildiğiniz gibi tarımsal sulamaya yönelik Yeşildere Barajı bitme aşamasında ve tavsiyelerimizle inşaatına başlanan hem içme suyu hem de tarımsal sulamaya yönelik Gölecik Barajı'nda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 'Karacabey çiftçisinin, üreticisinin tarımsal üretim sorunu yok, pazar sıkıntısı var' dedik ve buradaki ürün gamını değiştirmeye, çeşitlendirmeye çalıştık. Bu çerçevede, 'Karacabey'imiz tohumculuğun da odak noktası olacak' dedik ve girişimlerimizle birlikte CMC, Rayel ve Takii tohum firmaları Karacabey'imizde üretime başladı. İnşallah en kısa zamanda MAY Tohumculuk da Karacabey'de bir fabrika inşaatına başlayacak. Yine bu adını saydığımız firmalar da yatırımlarını çoğaltacak. Salçalık domates, dondurulmuş gıda konusunda yatırımlar bölgemizde faaliyete geçecek. Şu anda inşaatı başlayan bir patates, cips fabrikasında 400 kardeşimiz 12 ay boyunca inşallah çalışacak ve alternatif ürünler gündeme gelecek" dedi.

Başkan Özkan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bildiğiniz gibi Karacabey merkezimizde bitişik nizam yapılanma söz konusu ve otopark sıkıntısı hat safhada. Vatandaşlarımızın büyük bir kesimi çiftçilikle, tarımsal üretimle meşgul oldukları için traktörleri, römorkları, biçerdöverleri ve çeşitli zirai aletleri var. Bunları sokaklarına, evlerinin yakınına park etmek durumunda kalıyorlar ve bu da bir trafik kaosuna sebep oluyor, bir düzensizlik ortaya çıkıyordu. Bunun için bu düşüncelerle biz belediye kademesinin arkasında, 10 bin metrekarelik bir alana Tarım Park adı altında bir otoparkı üreticilerimize, çiftçilerimize tahsis ettik. Bu çerçevede birçok üreticimiz zirai aletlerini, traktörlerini, römorklarını buraya koyma imkanına kavuştular. Tabi bu hizmetimiz, Türkiye'de orijinal projemiz, diğer üreticilerimiz çiftçilerimiz tarafından da teveccüh gördü ve bunun kapasitesinin arttırılmasını istediler. İşte biz de hastanemizin arkasında 50 bin metrekarelik, 50 dönümlük bir alanı, Bakanlığımızdan tahsis alarak buraya da bir Tarım Park ve üreticilerimizin ürünlerini tırlara, kamyonlara güvenle yüklemelerini sağlayacak bir rampa yaptık. Burada 24 saat bekçilerimiz var. Güvenli bir şekilde vatandaşlarımız tarımsal aletlerini, bu devasa alana güvenle bırakabilmekte. İhtiyaç hasıl olduğunda da buradan anayola çıkmadan tarlalarına ulaşmak mümkün ve orada tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Bu römorkların, traktörlerin Karacabey'in içinde olduğu zaman nasıl bir sıkışıklık, nasıl bir kaos olabileceğini hayal ettiğiniz zaman, bu projenin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bir kez daha idrak etmiş olacağız. Bu arazinin, bu projenin Karacabeyli üreticilerimize hayırlı olmasını temenniediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Türkiye, Ulaşım, Tarım, Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karacabey Belediyesi, Tarım Parkı projesinin ikinci etabını hayata geçirdi - Son Dakika


16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:29:28. #1.11#
SON DAKİKA: Karacabey Belediyesi, Tarım Parkı projesinin ikinci etabını hayata geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement