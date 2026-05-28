Karacabey\'de Dron ile Çeltik Ekim Dönemi

Bursa'nın yaklaşık 30 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılan Karacabey Ovası'nda üreticiler, hem maliyetleri düşürmek hem de zamandan tasarruf etmek amacıyla teknolojiden yararlanarak dron ile ekim yapmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerine göre, ülke genelinde çeltik üretiminin geçen yıla oranla yüzde 7,7 artarak 1 milyon 74 bin tona ulaşması bekleniyor.

Mayıs ayı itibarıyla çeltik üretim sahalarında ekim mesaisi hız kazanırken, son 1-2 yıldır giderek yaygınlaşan dron ile ekim yöntemi, yakıt ve zaman tasarrufu sağlaması nedeniyle Karacabeyli çiftçiler tarafından da tercih ediliyor.

Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, ilçede sadece önceden belirlenen çeltik ekim sahalarında üretim yapıldığını belirterek, "Geniş arazilerde drone ile ekim yapıyoruz. Daha hızlı ve pratik oluyor. Traktörle suyun içinde gezinmektense havadan dron ile tohum saçmak daha iyi. Yetişemediğimiz yerlerde yine traktör kullanıyoruz ancak dron hem zamandan hem yakıttan ciddi tasarruf sağlıyor" dedi.

"Manyas gölü dolu, su sıkıntımız yok"

Ekim ve üretim süreci için şu an itibarıyla herhangi bir sulama sorunu yaşamadıklarını vurgulayan Düzen, şöyle devam etti:

"Karacabey Ovası'nın suyu Manyas Gölü'nden geliyor. Manyas Gölü de Manyas Barajı da yüzde 100 dolu çok şükür. Su sıkıntımız yok. Tarlalarımızı hazırladık ve ekime başladık." - BURSA