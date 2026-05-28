Karacaören'de Çekirdek Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karacaören'de Çekirdek Karpuz Hasadı Başladı

28.05.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca'da yetiştirilen çekirdek karpuzun hasadı başladı, fiyatı 60 TL, sadece ilçe için yeterli.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaören'de yetiştirilen çekirdek karpuzunun hasadı başladı.

Kumluca İlçesine bağlı Karacaören Mahallesinde dar bir alanda üretilen çekirdek karpuzda beklenen hasat başladı. Alakır Çayı havzasında dar bir alanda üretilen karpuzlar sabahın erken saatlerinde seralardan hasat ediliyor ve ilçe merkezinde satışa sunuluyor. Şubat ayında toprakla buluşan karpuz fidanları 3 ay içinde oluşup hasat edilecek hale geliyor. Çekirdek karpuz, kilosu 60 TL'den satılıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce mahallede ilk defa kış mevsiminde karpuz yetiştirmeyi deneyen Halil Çatal; "Bu çekirdek karpuzun rengi pembe, içi pamuk şekeri gibi ağızda eriyen bir çeşittir. Biraz kabuğu kalın olsa da bu karpuzun orijinali bu şekildedir. Bu her yerde olmaz. Bizim buraya has olduğu için Karacaören çekirdek karpuzu olarak Kumluca halkına sunmaktayız. 20 Mayısta başlar 20 Haziranda biter. Çok kısa bir periyodda bulunur. Ama tat ve şeker oranı yüksek olduğu için halkımızın tercih ettiği bir karpuzdur" dedi.

"Dönümden 4 ton civarında karpuz hasat ediyoruz"

Karpuzların sadece ilçe halkına yeterli olduğunu ve dışarıya satılmadığını belirten Çatal, "Kumluca halkına ancak yeter. Fazla bir rekolte yok. Dışarı satmıyoruz. Çünkü kendi ilçemiz e ancak yetiyor. Karacaören karpuzunu gören fiyatın bakmaz. Tadına bakar. Karacaören karpuzu olduğunu bilen de fiyat sormaz. 20 Şubat'ta dikiyoruz, 20 Mayıs'ta hasat ediyoruz. Dönümden 4 ton civarında karpuz hasat ediyoruz. Aşı karpuz olsa dönümden 8 ile 10 ton karpuz çıkar. Ama biz tatlı olsun az olsun diyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karacaören, Kumluca, Ekonomi, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karacaören'de Çekirdek Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu

13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 14:24:38. #7.13#
SON DAKİKA: Karacaören'de Çekirdek Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.