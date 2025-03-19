Karadeniz Balık Sezonu Bitiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz Balık Sezonu Bitiyor

Karadeniz Balık Sezonu Bitiyor

Balıkçılar sezon sonuna yaklaşırken tekneler paydos ediyor, tezgahlarda balık azalması gözlemleniyor.

19.03.2025 10:19
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Karadeniz'de son yılların en bereketli balık av sezonunun sonuna gelinirken çoğu balıkçı teknesi sezon bitmeden paydos edince tezgahlarda genelde kıyı balıkçılarının getirdiği çeşitler yer aldı.

Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Sezon bitmeden bazı tekneler erken paydos ederek daha şimdiden gelecek sezon hazırlıklarını başlarken, bu durum balık tezgahlarına olumsuz yansıdı.

Trabzon Balık Hali'nde bu günlerde tezgahlarda balık miktarında belirgin bir azalma yaşanırken, balıkçılar, artık sezon sonuna yaklaştıklarını bundan sonra kıyı balıkçıların getireceği balıklara kaldıklarını söylediler.

Balıkçı esnaflarından Ahmetcan Örseloğlu, çoğu teknenin paydos ettiğini belirterek "Sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Nisan 15'de sezon tamamıyla kapanacak. Şu an tekneler maliyeti karşılayamadığından yavaş yavaş limanlara çekmeye başladılar. Bol ve bereketli sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu sıralar balık fazla talep görmediğinden dolayı da tekneler paydos etmeye başladı. Bundan sonra kıyı balıkçıların getirdiği balıklarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Hayırlı ve bereketli bir sezon geçirdik diyebilirim" dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise bu sıralar tezgahların biraz yavan kaldığını kaydederek "Hava şartları nedeniyle bazı tekneler denize açılamaması, bunun yanı sıra çoğu teknelerin paydos etmesi nedeniyle tezgahlar biraz yavan kaldı. Teknelerin paydos etmesi bizi olumsuz etkiledi. Örneğin 100 kilo balık gelecekti şimdi 2-3 kilo ancak geliyor. Şu ana kadar kıyı balıkçığı güzel gidiyor. Genelde mezgit, barbun, istavrit gibi türleri getiriyorlar. inşallah bu böyle devam eder. Önümüzdeki yaz döneminde de inşallah kıyı balıkçılığı iyi gider işlerimiz artar" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karadeniz Balık Sezonu Bitiyor - Son Dakika

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