Karadeniz'de 'Altındane' Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Karadeniz'de 'Altındane' Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı

Karadeniz\'de \'Altındane\' Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı
24.06.2026 16:56
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KTAE, tescilli 'Altındane' buğday çeşidinin ilk hasadını gerçekleştirerek, verimi artırmayı hedefliyor.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE) Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nin mikroklima ve iklim yapısına tam uyumlu, tescilli "Altındane" ekmeklik buğday çeşidinin ilk hasadı yapıldı.

Hastalık direnci yüksek ve verim potansiyeli maksimum seviyede olan yerli ve milli Altındane ekmeklik buğday çeşidi KTAE tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne tescil ettirildi.

Çiftçilerin Karadeniz Bölgesi'nde daha yüksek verim alması için 19 Mayıs ilçesinde 4 mahallede 4 çiftçiye 5'er dekarlık demonstrasyon alanlarında ilk deneme ekilişi yaptırıldı.

19 Mayıs ilçesi Cepniler Mahallesi'ndeki deneme alanında tarla günü etkinliği yapıldı. Deneme ekilişi yapılan ekinlerin başakları incelendi ve hasat yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Selma Cineviz, burada yaptığı konuşmada, yerli ve milli çeşidin yaygınlaştırılması için "Altındaneler Toprakla Buluşuyor" projesi hazırladıklarını söyledi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen ve tescil ettirilen Altındane ekmeklik buğday çeşidinin tanıtılması, üretiminin yaygınlaştırılması ve 19 Mayıs ilçesi ekolojik koşullarındaki performansının çiftçi şartlarında gösterilmesini amaçladıklarını belirten Cineviz, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 2012 yılından itibaren uygulanan 'Yenilik Yayım Projeleri' laboratuvar ortamında geliştirilen en yeni teknolojilerin ve tescilli çeşitlerin doğrudan çiftçiye aktarılmasında köprü görevi görüyor. Bu projeyle, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüzün geliştirdiği 'Altındane' ekmeklik buğday çeşidinin 19 Mayıs ilçemizin ekolojik şartlarındaki performansını çiftçimizin kendi tarlasında gözlemlemesini sağladık. Araştırma ve uygulama arasındaki bağı ne kadar güçlendirirsek, tarımsal yenilikleri üretime o kadar hızlı kazandırırız. Karadeniz Bölgesi'nin mikroklima ve iklim yapısına tam uyumlu, hastalık direnci yüksek ve verim potansiyeli maksimum seviyede olan yerli ve milli buğday çeşitlerinin ilk denemesinin başarı ile sonuçlanması ile birlikte kullanım oranı artacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de 'Altındane' Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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