Karadeniz'de Balık Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz'de Balık Fiyatları Yükseldi

Karadeniz\'de Balık Fiyatları Yükseldi

Olumsuz hava şartları avcılığı etkiledi, balık fiyatları arttı. Palamut 175 liraya yükseldi.

24.10.2024 14:19
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Karadeniz Bölgesi'nde 5 gün boyunca etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle avcılık azalırken, balık fiyatları ise arttı.

Soğuk havalarda ağ atmakta güçlük çeken balıkçılar, az miktarda balık avladı, küçük balıkçı kayıkları ise neredeyse hiç ağ atamadı. Hava şartları nedeniyle avlanma azalınca balık fiyatları da yükselişe geçti. Geçen hafta 100 liraya satılan palamut balığının tanesi 150-175 lira oldu.

"Balık çıktığı sürece fiyatlar düşüşe geçer"

Balıkçı esnafı Erdal Çamaş, yaklaşık bir hafta boyunca etkili olan hava muhalefeti nedeniyle kayıkların denize açılamadığını, bu nedenle fiyatlarda artış yaşandığını belirtti. Balık çıktıkça fiyatların düşüşe geçebileceğini ifade eden Çamaş, "Bir hafta kadar boşluk yaptı, şu anda da balık fiyatları arttı. Hava şartları bozulmadan önce palamut 100 liraydı, 200 lirayı gördü, şu anda 150-175 liradan satılıyor. Balık çıktığı sürece fiyatlar düşük olur" dedi.

Erdal Kıran isimli vatandaş ise fiyatların yükselse de diğer ürünlere göre uygun olduğunu ve özellikle palamut balığının bir hayli büyüdüğünü söyledi.

Öte yandan, tezgahlarda barbun 250, sarıkanat 400, mezgit ve hamsi 250, somon 200, levrek 250, çipura 250, istavrit 150 ve palamut balığının tanesi 175 liradan satılıyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Balık Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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