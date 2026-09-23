Karadeniz'de gemi trafiği durunca Adana'da limon üreticisi alıcı bekliyor - Son Dakika
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Karadeniz'de gemi trafiği durunca Adana'da limon üreticisi alıcı bekliyor

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Karadeniz\'de gemi trafiği durunca Adana\'da limon üreticisi alıcı bekliyor
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Adana'da mayer cinsi limonda hasat sürerken ihracat izni çıktı ancak Karadeniz'de gemi trafiği durduğu için üretici alıcı beklerken tüccar alternatif rota arıyor. Uzmanlar Güney Afrika ve Arjantin limonlarının Eylül sonunda bitmesiyle Ekim'de ihracatın hızlanmasını bekliyor.

Türkiye'nin en önemli limon üretim merkezlerinden Adana'da limonun ihracat izni çıktı ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gemilerin Karadeniz'e gidememesi üretici ve tüccarı endişelendiriyor. Limon hasadı sürerken, geçmiş yıllara göre kesimin yavaş ilerlediği bölgede üreticiler alternatif ihracat rotalarının açılmasını bekliyor.

Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 40'ını tek başına karşılayan Adana'da mayer cinsi limonda hasat 11 Eylül'de başladı. Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından 21 Eylül'de ise ihraç tarihi açıklandı. Bu sene Adana genelinde 218 bin dönüm alanda dikili limon bulunurken 710 bin ton rekolte hedefleniyor.

İhracat için alternatif rota aranıyor

Limonun en çok ihraç edildiği ülkelerden olan Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle şuanda gemi trafiğinin durması ise limon üreticilerini endişelendiriyor. Bölgede limon hasadı yavaş ilerlerken tüccarlar alternatif rota arıyor.

Arjantin ve Güney Afrika limonunun bitmesi bekleniyor

Ayrıca şu anda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye Arjantin ve Güney Afrika ülkelerinden limon ihraç edilmesi nedeniyle yerli limona başka ülkelerden az talep geliyor. Ancak uzmanlar, Arjantin ve Güney Afrika limonlarının Eylül ayı sonu itibarıyla bitmesini, Ekim ayı itibarıyla limonun ihracatının hızlanabileceğini belirtiyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticinin alıcı beklediğini söyledi. Doğan, ovada geçmiş yıllardaki gibi çok sayıda servis, kamyon ve taşıma aracı görülmediğini ifade ederek, "Limonun hasadı yapılıyor ama geçmiş yıllara göre hızlı bir kesim yok. Şu an limon hasat olgunluğuna erişti. Yurt dışından talep az ancak Ekim ayı itibarıyla talebin hızlanacağını düşünüyoruz. Çünkü Güney Afrika ve Arjantin limonlarının bitmesi gerekiyor. Bu ay sonunu bekliyoruz. Halen piyasada geçen yıldan kalan yatak limonlar var. O limonlar da şu an toptan 25-30 liradan piyasaya giriyor" dedi.

"Alıcı bekliyoruz, alıcılar yok"

Üreticinin maliyetlerinin de yükseldiğini belirten Doğan, "Bu limonun şu anda tek makas kesimi 8-10 lira arasında satılan fiyatlarla piyasaya sürülüyor. Bunun buradan çıkıp paketleme tesisine gidip çıkması 18-20 lira maliyet. Bir de ürün fiyatını eklediğinizde 28-30 lirayı buluyor. Şu anda alıcı bekliyoruz, alıcılar yok" diye konuştu.

"En büyük pazar Rusya, savaş nedeniyle ürün gönderilemiyor"

Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiğinin durmasının Adana limonunun ihracatını olumsuz etkilediğini aktaran Doğan, alternatif güzergahlar üzerinde çalışmalar yapıldığını anlatarak şunları söyledi:

"Şu anda Karadeniz'de gemi trafiği hiç yok. Karayoluyla da ürün gönderme şansımız yok. Bu gemi trafiğinin açılması da şu an gözükmüyor. Ancak İskenderun ve Mersin'den Saint Petersburg, Leningrad'a ürün gitmesi için 17 günlük bir süre gerekiyor. Şu an bakanlıklar bu konuda çalışma yapıyor, Cumhurbaşkanlığımız görüşmeler yapıyor ama henüz açılmadı" ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya talep var ancak diğer ülkelerin limonları bekleniyor

Avrupa ülkelerinden limona talep bulunduğunu ancak piyasada halen Güney Afrika ve Arjantin menşeli limonların bulunmasının talebi sınırladığını belirten Doğan, bu ürünlerin bitmesiyle birlikte ihracatın hızlanmasını beklediklerini anlatarak, "Polonya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine ürün gitmekte ama en büyük pazarımız Rusya, Ukrayna. Maalesef oraya şu anda ürün gönderemiyoruz. Avrupa'dan talep var ama diğer limonların bitmesi gerekiyor. Güney Afrika ve Arjantin limonlarının bu ay sonu itibarıyla bitmesini bekliyoruz. Ekim ayı itibarıyla limon ihracatının hızlanmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, Başkan Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) verilmesini istedi.

Üretici İzzet Tekin ise fiyatların düşük seyrettiğini anlatarak, "550 ağacımız var. 20 dönüm yerde 50-60 ton civarı ürün bekliyoruz. Fiyatlar tam olarak ederinde değil" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Güney AfrikaDış PolitikaKaradenizArjantinEkonomiİhracatGüncelEylülAdanaSon Dakika

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