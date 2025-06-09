Karadeniz\'de İki Yeni Sera OTB Açıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde en önemli girdilerden biri olan enerji ihtiyacının doğal kaynaklardan karşılandığı ve tarım ile sanayi entegrasyonunun sağlandığı sera organize tarım bölgelerini (OTB) milletin hizmetine sunmaya devam ettiklerini belirterek, Samsun Bafra ve Zonguldak Çaycuma 'da olmak üzere Karadeniz Bölgesi için ilk olan iki yeni sera OTB'de üretime başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, sera OTB'lerin hem tarımsal üretimin yapıldığı hem paketleme ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği hem de ürünlerin pazara gönderildiği bir yapıda tasarlandığına dikkat çekerek, bu tesislerde aynı zamanda teknolojinin ve iyi tarım uygulamalarının da en üst seviyede gerçekleştirildiğini vurguladı. Sera OTB'lerde, tarımsal üretimde en önemli girdilerden biri olan enerji ihtiyacının doğal kaynaklardan karşılandığını, üretilen ürünlerin işlenip katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü hatırlatan Yumaklı, "Birer tarımsal üretim üssü olarak planlandığımız, ülkemizin doğal kaynaklarını değerlendirerek tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlandığımız sera organize tarım bölgelerini milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Samsun Bafra ve Zonguldak Çaycuma'da olmak üzere Karadeniz Bölgemiz için ilk olan iki yeni sera OTB'de üretime başlandı. Her iki tesis de Karadeniz Bölgemizin ilk sera OTB'leri olarak ayrı ayrı önem taşıyor. Bafra ve Çaycuma sera organize tarım bölgelerimiz, öncelikle bulundukları illerin, daha sonra da etraflarındaki yakın illerin yaş meyve, sebze ihtiyacını karşılayarak hem Karadeniz Bölgemizin hem de ülkemizin tarımsal üretimde gücüne güç katacak" dedi.

'ÜLKE TARIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLANACAK'

Tesislerdeki üreticilerin, Sıfır Atık ilkesine dayalı faaliyet göstereceğini belirten Yumaklı, "Üreticiler, yüksek üretim teknolojilerini kullanarak kesintisiz ve yüksek verimli üretim gerçekleştirecek. Sanayi bölümündeki tesislerde ise bu ürünlere değer kazandırılarak ülke tarımına büyük katkı sağlanacak. Bakanlık olarak üretimin ve üreticinin yüzyılında, şehirlerimizin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayacak organize tarım bölgelerine yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz. Üretime başlayan Bafra ve Çaycuma sera organize tarım bölgelerimizin bölge halkına ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını ve bereket getirmesini temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

'5,5 MİLYAR TL KREDİ VE HİBE DESTEĞİ SAĞLADIK'

42 ilde 61 adet organize tarım bölgesinin yatırım sürecini hızlandırdıklarını vurgulayan Yumaklı, "Organize tarım bölgelerini illerimizin tarımsal üretimlerine göre planlıyoruz. Halihazırda 8 bin kişinin istihdam edildiği ülkemiz genelinde faaliyete geçen OTB'lerde toplam 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretilmekte, 120 bin de büyükbaş besi hayvanımız bulunmakta. 2002 yılında altyapısı tamamlanan ve faaliyete geçen OTB bulunmaz iken, bugün 14 adet organize tarım bölgesinin altyapı inşaatlarını tamamlayıp, yatırımcıların hizmetine sunduk. Yatırım programında yer alan organize tarım bölgelerine altyapı inşaatları için güncel fiyatlarla 5,5 milyar TL kredi ve hibe desteği sağladık. Bütün bunların yanında, dünyanın en büyük jeotermal sera organize tarım bölgesini Balıkesir ilimizde kuruyoruz. Tüzel kişilik kazandırdığımız tesisin altyapı inşaatlarına inşallah bu yıl içinde başlıyoruz" dedi.