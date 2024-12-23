Karadeniz'de Mezgit Bolluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz'de Mezgit Bolluğu

Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor; mezgit fiyatı 50 TL'ye düştü, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

23.12.2024 19:43
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Karadeniz'de mezgit bereketi

Palamut, hamsi, istavritin ardından şimdi de mezgit bolluğu yaşanıyor

TRABZON - Karadeniz'de son yılların en bereketli av sezonu yaşanıyor. Sezona palamut bolluğu ile başlayan balıkçılar palamudun ardından hamsi, istavrit bolluğu yaşarken bu bolluk bugünlerde yerini mezgite bıraktı. Trabzon Balık Hali'nde mezgitin kilosu 50 TL'ye kadar inerken, fiyatı gören vatandaşlar balıkçılar önünde yoğunluk oluşturdu.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, mezgitte son yollarda en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirterek, "Hamsi, istavrit bolluğunun ardından şimdi mezgitte bolluk yaşanıyor. Mezgit bugün 50 TL. Bu sezon ilk kez mezgit 50 TL'ye geriledi. Mezgit bugün bayağı bol çıktı kilosu 50 TL'ye düştü. İlk kez böyle bir sezon yaşıyoruz. Mezgit genelde Samsun, Giresun, Trabzon açıklarında avlanıyor. Fiyatı gören vatandaş mezgite yöneldi. Mezgit fiyat olarak hamsinin de altına düştü. Uzun yıllar bu sektördeyim son yılların en bereketli sezonunu fiyatta da en düşük dönemi yaşıyoruz diyebilirim" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Şahin, balık fiyatlarında en ucuz dönemini yaşadıklarını ifade ederek "Mezgit, istavrit bol geldi. Mezgitin kilosu büyüklüğüne göre 50-100 TL, istavritin kilosu 100 TL. Şu an en ucuz balık. En düşük balık fiyatları hamsi, mezgit, istavrit. Havalar böyle devam ederse bolluk sürer diye düşünüyorum" dedi.

Balıkçı esnaflarından Erkan Keleş de daha önce 150 TL'ye sattıkları mezgiti bugün 50 TL'den satışa sunduklarını kaydederek, "Mezgit 50 TL, bugün fiyatlar bayağı düştü. Palamut bile geri döndü fiyatı 75 TL. Mezgit daha önceleri pahalıydı. Ancak bir haftadır bollaştı güzel iri mezgiti 50 TL'ye satıyoruz. Daha ence 100-150 TL'ye satıyorduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Mezgit Bolluğu - Son Dakika

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