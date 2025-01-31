Karadeniz'de Palamut Sezunu Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz'de Palamut Sezunu Açıldı

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Hamsinin azalmasıyla birlikte palamut tezgahlara geri döndü. Tanesi 250 liradan satılıyor.

31.01.2025 09:38
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Karadeniz'de palamut sezonu yeniden açıldı

Hamsi azaldı, palamut yeniden tezgaha girdi

DÜZCE - Karadeniz'de hamsi azalmaya başlayınca palamut tekrar görülmeye başlandı. Düzce'de tezgahlara inen palamut, tanesi 250 liradan alıcılarını bekliyor.

Hamsinin kulağına kar suyunun kaçmasını bekleyen balıkseverlere kötü haber Karadeniz'den geldi. Hamsinin denizde az görülmeye başlamasıyla birlikte palamut yeniden tezgahları süslemeye başladı. Tekneler kasalar dolusu palamutla limana dönmeye başlayınca, balıkçılar da tezgahlarını taze palamutla doldurdu.

"Tezgahın en ucuz balığı istavrit"

Düzce'de balıkçılık yapan Recep Bıçakcı, tezgahlarında her çeşit balığın bulunduğunu belirterek, "Deniz levrek, ithal uskumru, çupra, ithal somon, Karadeniz palamudu, çinekop, barbun, mezgit, hamsi ve istavritimiz var. Hepsi yeni geldi, taptaze balıklar. Şu anda tezgahın en ucuz balığı istavrit; kilosunu 100 liradan satıyoruz. Hamsi azaldı, palamut ise tekrar tezgahlarda yerini aldı. Palamutun tanesi 250 liradan satılıyor ve yaklaşık 1 kilo 300 gram geliyor. Ancak palamutun 10 gün içinde yeniden kaybolması öngörülüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Palamut Sezunu Açıldı - Son Dakika

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