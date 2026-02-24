Karadeniz'de Su Ürünleri İhracatı Yüzde 46 Arttı - Son Dakika
Karadeniz'de Su Ürünleri İhracatı Yüzde 46 Arttı

24.02.2026 12:45
Ocak 2026'da Karadeniz'in 4 ilinden 28 milyon dolarlık su ürünü ihraç edildi.

Karadeniz'deki 4 ilden Ocak 2026'da yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 28 milyon 10 bin 462 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon, Rize, Samsun ve Sinop'tan yılın ilk ayında 18 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Kalyoncu, 4 ilden Ocak 2026'da 3 bin 928 ton su ürünü dış satımı yapıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ihracattan 28 milyon 10 bin 462 dolarlık gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 777 ton su ürünü ihraç edilerek, 19 milyon 228 bin 134 dolarlık kazanç sağlanmıştı. Bu kapsamda Karadeniz'deki 4 ilden yılın ilk ayında yapılan su ürünleri dış satımı, geçen yılın ilk ayına göre miktarda yüzde 41, değerde de yüzde 46 arttı."

Su ürünleri ihracatında 13 milyon 409 bin 135 dolarla Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığını ifade eden Kalyoncu, bu ülkeyi 3 milyon 558 bin 817 dolarla Yunanistan, 2 milyon 562 bin 518 dolarla da Hollanda'nın takip ettiğini vurguladı.

Geçen yılın ilk ayından farklı Çin ve Filipinler'e de bu dönem su ürünü ihraç edildiğini aktaran Kalyoncu, ihracatı ve ülke çeşitliliğini artırmanın gayretinde olduklarına işaret etti.

Kalyoncu, ilerleyen günlerde bölgenin su ürünleri ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Karadeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Karadeniz'de Su Ürünleri İhracatı Yüzde 46 Arttı

