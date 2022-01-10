Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı

TPAO'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Türkali-1 ultra derin deniz tespit kuyusunda 2 bin 143 metre su derinliğinde, 3 bin 920 metre son derinliğe ulaşıldı.

KUYU GÜNLÜK 2,7 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETİLEBİLİR DÜZEYDE

TPAO, Batı Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ultra derin denizde yer alan Türkali-1 tespit kuyusunda, ilk kuyu akış testini tamamladı. Test edilen seviyede günlük 1,15 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlandı. Test kapsamında yapılan analizler ve elde edilen verilere göre, kuyuda günlük 2,7 milyon metreküp tahmini gaz üretim potansiyeli bulunuyor.

"TESTLERİ KANUNİ SONDAJ GEMİSİ YÜRÜTÜYOR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kuyu akış testi bir sonraki rezervuar seviyesi ile devam edecek olup, elde edilen veriler sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak. Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor. Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020 yılında katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerden hareketle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor."

SON TEST ÖEMLİ FIRSATLAR ORTAYA KOYUYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, projenin takvim dahilinde ilerlediğini belirterek, "Son test sonuçları ise sektör ve pazar için çok önemli fırsatlar ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.