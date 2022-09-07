Karadeniz'de palamut avcılığı hareketlendi - Son Dakika
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Karadeniz'de palamut avcılığı hareketlendi

07.09.2022 13:37
Karadeniz'de palamut avcılığı hareketlendi

Karadeniz'de yağışlarla birlikte deniz suyunun sıcaklığı istenilen seviyeye inmeye başladı, balıkçı tezgahları hareketlendi.

Karadeniz'de yağışlarla birlikte deniz suyunun sıcaklığı istenilen seviyeye inmeye başladı, balıkçı tezgahları hareketlendi. Sinop'ta palamudun tanesi 20 ila 70 TL arasında satılıyor.

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Önceki günlerde deniz suyunun sıcak olması nedeniyle istenilen avı yapamayan balıkçıların yüzü gülmeye başladı. Son günlerde Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlarla birlikte denizin ısısı düşmeye başladı. Bu durum balıkçıların yüzünü güldürdü, hafta başına göre daha bol tutulan palamutlar Sinop'ta tezgahları hareketlendirdi.

Balıkçı İbrahim Coşkunarslan, yağışların bir miktar başlamasıyla avcılığın hareketlendiğini dile getirerek "Biraz geç de olsa sezona başladık sayılır. Yasağın kalkmasından sonra sıcaklıklar yüzünden istenilen avcılık olmamıştı. Denizde palamut var ama ya dipte ya da açıklardaydı, avcılığı zorlaştırıyordu. Birkaç gündür yağış oldu çok şükür, bu da denizde balıkların daha kıyıya gelmesini sağladı. Bundan sonra balıkçılık başladı diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Sinop'ta balıkçı tezgahlarında en düşük 250 gram palamudun tanesi 20 TL'den satılırken, artan boyutlarına göre 70 TL'ye kadar fiyatları değişiyor. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Eylül, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de palamut avcılığı hareketlendi - Son Dakika

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